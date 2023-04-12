https://sputnikarabic.ae/20230412/أكاديمي-الغرب-يحاول-جاهدا-جر-صربيا-إلى-معاداة-روسيا-لكنها-ترفض-ذلك--1075828287.html

أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك

أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T13:59+0000

2023-04-12T13:59+0000

2023-04-12T13:59+0000

راديو

بلا قيود

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أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك

وزير الدفاع الصربي ينفي إمداد بلاده أوكرانيا بالسلاح. ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول عمار قناه:نتنياهو يمنع دخول المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان. وهو ما علقت عليه عضو المكتب السياسي في حركة "فتح" ميساء أبو زيدان بقولها:مجلس التعاون الخليجي يبحث عودة سوريا للجامعة العربية. وعنه، قال الخبير بالشؤون الخليجية، علي الهيل:بدوره، قال المحلل السياسي مهند الحاج علي:نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان​، تدخل في إضراب. ويقول رئيس ​الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين​ في لبنان، ​كاسترو عبد الله: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، المهدي الفقير:فقرة "رحمة" الرمضانية، وهي عن مبادرة "كسرة خبز" الشبابية في سوريا والتي قال عنها عبد الرحمن عوض، وهو ناشط ضمن فريق "كنا وسنبقى": "هدف مبادرة (كسرة خبز) إعداد 2500 وجبة للأسر الأكثر تضررًا".التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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