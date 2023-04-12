https://sputnikarabic.ae/20230412/أكاديمي-الغرب-يحاول-جاهدا-جر-صربيا-إلى-معاداة-روسيا-لكنها-ترفض-ذلك--1075828287.html
أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك
أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T13:59+0000
2023-04-12T13:59+0000
2023-04-12T13:59+0000
راديو
بلا قيود
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أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك
أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك
وزير الدفاع الصربي ينفي إمداد بلاده أوكرانيا بالسلاح. ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول عمار قناه:نتنياهو يمنع دخول المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان. وهو ما علقت عليه عضو المكتب السياسي في حركة "فتح" ميساء أبو زيدان بقولها:مجلس التعاون الخليجي يبحث عودة سوريا للجامعة العربية. وعنه، قال الخبير بالشؤون الخليجية، علي الهيل:بدوره، قال المحلل السياسي مهند الحاج علي:نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان، تدخل في إضراب. ويقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، المهدي الفقير:فقرة "رحمة" الرمضانية، وهي عن مبادرة "كسرة خبز" الشبابية في سوريا والتي قال عنها عبد الرحمن عوض، وهو ناشط ضمن فريق "كنا وسنبقى": "هدف مبادرة (كسرة خبز) إعداد 2500 وجبة للأسر الأكثر تضررًا".التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
أكاديمي: الغرب يحاول جاهدا جر صربيا إلى معاداة روسيا لكنها ترفض ذلك
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وزير الدفاع الصربي ينفي إمداد بلاده أوكرانيا بالسلاح. ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول عمار قناه:
"واضح أن هناك خلل في إمداد الأسلحة لأوكرانيا، كما أن صربيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي امتنعت عن الانصياع الكامل للطلبات الأمريكية رغم الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليهم".
نتنياهو يمنع دخول المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان. وهو ما علقت عليه عضو المكتب السياسي في حركة "فتح" ميساء أبو زيدان بقولها:
"هدف نتنياهو تحقيق توازن مع المكونات الإسرائيلية متفاديا بنفس الوقت انهيار تحالفه مع حزب الصهيونية الدينية فالقرار هو لكسب الوقت ولا قيمة فعلية له على تهدئة الأوضاع".
مجلس التعاون الخليجي يبحث عودة سوريا للجامعة العربية. وعنه، قال الخبير بالشؤون الخليجية، علي الهيل:
"يعد الاجتماع بروتوكوليا وروتينيا لأن العقبة الكبرى أزيلت أمام العلاقات السعودية الإيرانية وهذا ينعكس بشكل مباشر على سوريا".
بدوره، قال المحلل السياسي مهند الحاج علي:
"هذا الاجتماع جاء نتيجة جهود كبيرة للدبلوماسية السورية بالتعاون مع الروسية، ولا يمكن أن نوجد استقرار دون سوريا وعلى ما يبدو هناك نوع من التوافق بين مجلس التعاون الخليجي وسوريا عبر الوسطاء ولا يبقى سوى قطر".
نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان، تدخل في إضراب. ويقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله:
"الحالة الاقتصادية مزرية جدا في لبنان، وتعاني كل القطاعات بما فيها قطاع الكهرباء مشاكل صعبة جدا في كافة المجالات".
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، المهدي الفقير:
"المملكة تحاول جاهدة بكل السبل خفض معدل التصخم، ومحاربة البطالة والعمل على نمو الوضع الاقتصادي في البلاد".
فقرة "رحمة" الرمضانية، وهي عن مبادرة "كسرة خبز" الشبابية في سوريا والتي قال عنها عبد الرحمن عوض، وهو ناشط ضمن فريق "كنا وسنبقى":
"هدف مبادرة (كسرة خبز) إعداد 2500 وجبة للأسر الأكثر تضررًا".
التفاصيل في الملف الصوتي...