https://sputnikarabic.ae/20230412/إيران-لجنة-تقصي-الحقائق-بشأن-تسميم-الطالبات-ترفض-فرضية-البالونات-المعبأة-بمواد-سامة-1075816958.html

إيران… لجنة تقصي الحقائق بشأن تسميم الطالبات ترفض فرضية "البالونات المعبأة بمواد سامة"

إيران… لجنة تقصي الحقائق بشأن تسميم الطالبات ترفض فرضية "البالونات المعبأة بمواد سامة"

كشفت لجنة تقصي الحقائق في إيران، تفاصيل جديدة بشأن تسمم طالبات المدارس، مؤكدةً الحاجة إلى المزيد من الدقة والجدية من قبل الأجهزة الأمنية لتحديد العوامل... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T08:56+0000

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وقال عضو اللجنة المسؤولة عن التحقيق في قضية تسمم طالبات المدارس، محمد حسن أصفري، في مقابلة مع وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، إن "الجهات المختصة لم تستطع بعد العثور على القرائن والمصدر الرئيسي وراء تسمم طالبات المدارس، حيث ينبغي بذل المزيد من الجهود والمساعي في هذا الشأن".وأضاف: "عقدت اللجنة اجتماعا الأسبوع الماضي، لكن للأسف لم نتوصل إلى نتيجة واضحة بعد، لأن الأجهزة الأمنية لم تتمكن إلى الآن من الحصول على أدلة ملموسة وراء قضية التسمم". وشدد على ضرورة بذل الأجهزة الأمنية مزيدا من الجهود وعدم إهمال هذا الموضوع.وتابع: "بغض النظر عن تأجيج الموضوع من قبل البعض، لكن أن نقول أن سبب التسمم هو بالونات معبأة بمواد سامة، أو بسبب مشاكسة ولهو الطالبات، فهو مبرر لا تقبله لجنة تقصي الحقائق"، مؤكدا على ضرورة تحديد وزارة الصحة نوع التسمم.وأوضح عضو لجنة تقصي الحقائق، أنه "إذا استمر الوضع بنفس الوتيرة، فلن يكون تقرير اللجنة جاهزا خلال أسبوعين، لأنه لم يتم الحصول على القرائن الرئيسية حتى الآن".وختم بالقول: "لدينا حالات جديدة للتسمم، إلا أنه لا يمكن القول بأن المعتقلين السابقين هم سبب في هذه الحادثة".وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية تسمم الطلاب، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".كما أعلنت الشرطة الإيرانية "اعتقال أكثر من 110 أشخاص من قبل جهاز الاستخبارات على خلفية أحداث التسمم الأخيرة في المدارس"، مؤكدةً أنه "تم اعتقال شخصين أيضا كانا يهرّبان الكثير من هذه المواد من الدول المجاورة".وأمر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد. وقال خامنئي إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب، "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، مشددًا على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا: "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم طالبات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفس والدوخة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات الطالبات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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