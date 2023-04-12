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https://sputnikarabic.ae/20230412/إيلون-ماسك-يقر-بارتكابه-أخطاء-منذ-توليه-رئاسة-تويتر-1075823950.html
إيلون ماسك يقر بارتكابه أخطاء منذ توليه رئاسة "تويتر"
إيلون ماسك يقر بارتكابه أخطاء منذ توليه رئاسة "تويتر"
أقر رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، بارتكاب أخطاء منذ شرائه الشبكة مقابل 44 مليار دولار، قبل ستة أشهر. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:51+0000
2023-04-12T11:51+0000
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وأعلن ماسك عزمه سحب علامات التوثيق من الحسابات التي لا يدفع أصحابها المال لقاء هذه الميزة، بداية من الخميس المقبل (20 أبريل/ نيسان).وأجرى ماسك مقابلة مباشرة مع "بي بي سي"، أمس الثلاثاء، وبدا أن ماسك يعترف ضمنيا بأن أحد هذه الأخطاء كان قرار تصنيف هيئة البث البريطانية عبر الشبكة بأنها "وسيلة إعلام ممولة من الحكومة"، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية.وقال ماسك إنه "سيغير التصنيف على حساب تويتر الخاص بالـ"بي بي سي" بعد أن اعترضت الهيئة"، مضيفا: "نريد أن يتمتع هذا التصنيف بأكبر قدر ممكن من المصداقية والدقة، سنعدل التسمية لتصبح (ممولة من القطاع العام)".وفي المقابلة، تحدث عن خطوة تجريد صحيفة "نيويورك تايمز" من علامة التوثيق الزرقاء على تويتر، بعد رفض الصحيفة الدفع مقابل الاحتفاظ بها.وقال ماسك إن أحد أسباب ذلك هو أنه لا يريد حصر تويتر بـ"فئة معينة من الصحفيين الذين يحددون شكل التغطية الإخبارية".وأضاف: "آمل أن يساهم ذلك في جعل السردية بيد الرأي العام بدلًا من حصرها بوسائل الإعلام"، وتابع: "تويتر ستعامل الجميع على قدم المساواة".وأكد ماسك أنه يعيش "وضعًا مرهقًا منذ أشهر"، عقب تسلمه رئاسة تويتر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال: "هل كانت هناك أخطاء كثيرة على طول الطريق؟ بالطبع (...) لكن كل شيء على ما يرام، النتائج جيدة. أشعر أننا نتجه إلى مكان جيد".وأكد أن "الشبكة بالكاد تحقق نقطة التعادل في الإيرادات مع عودة المعلنين إلى صفحاتها".
https://sputnikarabic.ae/20230404/تويتر-يغير-الطائر-الأزرق-لعملة-دوغ-كوين-المشفرة-1075507836.html
https://sputnikarabic.ae/20230311/تعطل-تويتر-في-مناطق-متفرقة-من-العالم-1074592628.html
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تويتر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, إيلون ماسك, الأخبار
تويتر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, إيلون ماسك, الأخبار

إيلون ماسك يقر بارتكابه أخطاء منذ توليه رئاسة "تويتر"

11:51 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZ
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أقر رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، بارتكاب أخطاء منذ شرائه الشبكة مقابل 44 مليار دولار، قبل ستة أشهر.
وأعلن ماسك عزمه سحب علامات التوثيق من الحسابات التي لا يدفع أصحابها المال لقاء هذه الميزة، بداية من الخميس المقبل (20 أبريل/ نيسان).
وأجرى ماسك مقابلة مباشرة مع "بي بي سي"، أمس الثلاثاء، وبدا أن ماسك يعترف ضمنيا بأن أحد هذه الأخطاء كان قرار تصنيف هيئة البث البريطانية عبر الشبكة بأنها "وسيلة إعلام ممولة من الحكومة"، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
وقال ماسك إنه "سيغير التصنيف على حساب تويتر الخاص بالـ"بي بي سي" بعد أن اعترضت الهيئة"، مضيفا: "نريد أن يتمتع هذا التصنيف بأكبر قدر ممكن من المصداقية والدقة، سنعدل التسمية لتصبح (ممولة من القطاع العام)".
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وفي المقابلة، تحدث عن خطوة تجريد صحيفة "نيويورك تايمز" من علامة التوثيق الزرقاء على تويتر، بعد رفض الصحيفة الدفع مقابل الاحتفاظ بها.
وقال ماسك إن أحد أسباب ذلك هو أنه لا يريد حصر تويتر بـ"فئة معينة من الصحفيين الذين يحددون شكل التغطية الإخبارية".
وأضاف: "آمل أن يساهم ذلك في جعل السردية بيد الرأي العام بدلًا من حصرها بوسائل الإعلام"، وتابع: "تويتر ستعامل الجميع على قدم المساواة".
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وأكد ماسك أنه يعيش "وضعًا مرهقًا منذ أشهر"، عقب تسلمه رئاسة تويتر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال: "هل كانت هناك أخطاء كثيرة على طول الطريق؟ بالطبع (...) لكن كل شيء على ما يرام، النتائج جيدة. أشعر أننا نتجه إلى مكان جيد".
وأكد أن "الشبكة بالكاد تحقق نقطة التعادل في الإيرادات مع عودة المعلنين إلى صفحاتها".
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