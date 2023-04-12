https://sputnikarabic.ae/20230412/احتكار-نظام-سويفت-العالمي-سيصبح-قريبا-شيئا-من-الماضي-1075830026.html
احتكار نظام "سويفت" العالمي سيصبح قريبا شيئا من الماضي
احتكار نظام "سويفت" العالمي سيصبح قريبا شيئا من الماضي
أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنه مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، بما في ذلك نظام "سبيربنك" الروسي، فإن احتكار منظومة... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T14:13+0000
2023-04-12T14:13+0000
2023-04-12T14:13+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو، خلال جلسة لمجلس الاتحاد، الذي شارك فيها رئيس مصرف "سبيربنك" غيرمان غريف: "يمكن استخدام قدرات مؤسساتنا المالية، بما في ذلك "سبيربنك"، لتشكيل نظام آمن ومستقر للتسويات المالية الدولية".وخلصت إلى القول: "نأمل في النهاية أن يصبح احتكار نظام "سويفت"، في هذه السوق شيئًا من الماضي قريبًا جدًا".ذكر مقال سابق في صحيفة فرنسية أن معظم دول العالم حاليا تتجه للتخلي عن العملة الأمريكية الدولار، لافتا إلى أن واشنطن هي دفعت بنفسها إلى هذا الوضع.وتابع: "بالطبع، من السابق لأوانه قول (وداعا دولار ... مرحبا يوان) حتى الآن. ولكن هناك المزيد والمزيد من الدول الذين يريدون القيام بذلك كل شهر".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد صرح في مرات عديدة بأن العقوبات المناهضة ضد روسيا وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20230410/ما-هو-الروبل-الرقمي-وكيف-يتم-استخدامه-1075751085.html
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روسيا, اقتصاد
احتكار نظام "سويفت" العالمي سيصبح قريبا شيئا من الماضي
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أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنه مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، بما في ذلك نظام "سبيربنك" الروسي، فإن احتكار منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، طويل الأمد في هذه السوق، سيصبح أخيرا، شيئًا من الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو، خلال جلسة لمجلس الاتحاد، الذي شارك فيها رئيس مصرف "سبيربنك" غيرمان غريف: "يمكن استخدام قدرات مؤسساتنا المالية، بما في ذلك "سبيربنك"، لتشكيل نظام آمن ومستقر للتسويات المالية الدولية".
وأشارت إلى أن مصرف "سبيربنك" بدأ بالفعل بالتعامل بشكل جوهري مع هذا الموضوع.
وخلصت إلى القول: "نأمل في النهاية أن يصبح احتكار نظام "سويفت"، في هذه السوق شيئًا من الماضي قريبًا جدًا".
ذكر مقال سابق في صحيفة فرنسية أن معظم دول العالم حاليا تتجه للتخلي عن العملة الأمريكية الدولار، لافتا إلى أن واشنطن هي دفعت بنفسها إلى هذا الوضع.
وأشار المقال إلى خطط دول البريكس لإنشاء عملتها الخاصة بها للتجارة، بالإضافة إلى نظام التسوية الإلكترونية بين البنوك في الصين، والذي ينافس نظام "سويفت" الذي يسيطر عليه الغرب.
وتابع: "بالطبع، من السابق لأوانه قول (وداعا دولار ... مرحبا يوان
) حتى الآن. ولكن هناك المزيد والمزيد من الدول الذين يريدون القيام بذلك كل شهر".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، كان قد صرح في مرات عديدة بأن العقوبات المناهضة ضد روسيا وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.