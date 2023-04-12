https://sputnikarabic.ae/20230412/الأرض-تبتلع-التربة-والنباتات-في-سوريا-في-مشهد-غريب-فيديو--1075824327.html
الأرض تبتلع التربة والنباتات في سوريا في مشهد غريب... فيديو
الأرض تبتلع التربة والنباتات في سوريا في مشهد غريب... فيديو
تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشهدا غريبا يظهر لحظة تشكل انهيارات في التربة ابتلعت النباتات والأشجار. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T12:06+0000
2023-04-12T12:06+0000
2023-04-12T12:06+0000
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ويظهر في الفيديو حدوث انزلاقات في التربة، في مدينة الرقة السورية، التي سحبت معها الغلاف النباتي الأخضر وحتى الأشجار وابتلعتها.وعلى الرغم من غرابة المشهد، إلا أن كثيرين توقعوا أن سبب تشكل هذه الظاهرة، هو الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها المنطقة، التي تسببت بحدوث انهيارات في المغارات والكهوف الجوفية الموجودة في الطبقات العميقة من التربة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم
الأرض تبتلع التربة والنباتات في سوريا في مشهد غريب... فيديو
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تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشهدا غريبا يظهر لحظة تشكل انهيارات في التربة ابتلعت النباتات والأشجار.
ويظهر في الفيديو حدوث انزلاقات في التربة، في مدينة الرقة السورية، التي سحبت معها الغلاف النباتي الأخضر وحتى الأشجار وابتلعتها.
وشارك المواطنون صورا تظهر تشكل حفرة ضخمة في باطن الأرض نتيجة الانهيار الكبير، حيث رصد وجود المياه في أسفلها.
وعلى الرغم من غرابة المشهد، إلا أن كثيرين توقعوا أن سبب تشكل هذه الظاهرة، هو الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها المنطقة، التي تسببت بحدوث انهيارات في المغارات والكهوف الجوفية الموجودة في الطبقات العميقة من التربة.