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https://sputnikarabic.ae/20230412/الاتحاد-الأوروبي-يرغب-المساعدة-في-إعادة-إعمار-أوكرانيا-بالأصول-الروسية-1075835552.html
الاتحاد الأوروبي يرغب المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا بالأصول الروسية
الاتحاد الأوروبي يرغب المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا بالأصول الروسية
يريد الاتحاد الأوروبي المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك من خلال الأموال الروسية المجمدة، ولكن يجب أن يتم ذلك حصريًا ضمن الإطار القانوني، وبالتالي... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T17:25+0000
2023-04-12T17:25+0000
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وجاء في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي: " "يجب علينا، من ناحية، الامتثال للقانون الأوروبي، ومن ناحية أخرى، القانون الدولي. هذا هو التحدي. وفي نفس الوقت، أود التأكيد على أننا يجب أن نكون مبتكرين في هذا المجال، وأن نعمل بهذه الطريقة لإيجاد الحلول".في فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي على إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا بمبادرة من السويد، التي تترأس في النصف الأول من العام. ترأس المجموعة أندرس أنليد، المدير العام لمكتب التجارة الوطني السويدي.ووفقا له، من المتوقع أن تتقدم مجموعة العمل في أسرع وقت ممكن، لكن هذه "مهمة صعبة للغاية وطموحة".وأوضح أنليد "يجب أن نساعد أوكرانيا مع حماية مبادئ سيادة القانون التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. وهذا ينطبق أيضًا على أوقات الأزمات والحرب".
https://sputnikarabic.ae/20230126/مسؤول-في-الاتحاد-الأوروبي-فكرة-استغلال-الأصول-الروسية-المجمدة-لدعم-أوكرانيا-تواجه-عوائق-قانونية--1072749129.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, إعادة إعمار, إنهاء الاتحاد الأوربي
العالم, أخبار أوكرانيا, إعادة إعمار, إنهاء الاتحاد الأوربي

الاتحاد الأوروبي يرغب المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا بالأصول الروسية

17:25 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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يريد الاتحاد الأوروبي المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك من خلال الأموال الروسية المجمدة، ولكن يجب أن يتم ذلك حصريًا ضمن الإطار القانوني، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى نهج "مبتكر".
وجاء في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي: " "يجب علينا، من ناحية، الامتثال للقانون الأوروبي، ومن ناحية أخرى، القانون الدولي. هذا هو التحدي. وفي نفس الوقت، أود التأكيد على أننا يجب أن نكون مبتكرين في هذا المجال، وأن نعمل بهذه الطريقة لإيجاد الحلول".
في فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي على إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا بمبادرة من السويد، التي تترأس في النصف الأول من العام. ترأس المجموعة أندرس أنليد، المدير العام لمكتب التجارة الوطني السويدي.
الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
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ووفقا له، من المتوقع أن تتقدم مجموعة العمل في أسرع وقت ممكن، لكن هذه "مهمة صعبة للغاية وطموحة".
وأوضح أنليد "يجب أن نساعد أوكرانيا مع حماية مبادئ سيادة القانون التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. وهذا ينطبق أيضًا على أوقات الأزمات والحرب".
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