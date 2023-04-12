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https://sputnikarabic.ae/20230412/الاستخبارات-العراقية-تعلن-القبض-على-أربعة-إرهابيين-خطرين-نفذوا-عمليات-عدة-في-كركوك-1075825348.html
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على أربعة "إرهابيين خطرين" نفذوا عمليات عدة في كركوك
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على أربعة "إرهابيين خطرين" نفذوا عمليات عدة في كركوك
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة أشخاص وصفتهم بـ"الإرهابيين الخطرين". 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T12:22+0000
2023-04-12T12:22+0000
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وكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الأرهابيين الأربعة "نفذوا عمليات في محافظة كركوك".وأوضح البيان أن "أحد الإرهابيين قام بنقل ثلاث عبوات ناسفة، فيما شارك الآخر بجرائم خطف سائقي الشاحنات على طريق تكريت - كركوك وقتلهم وتفخيخ جثة أحدهم في السنوات السابقة، أما الآخرين فقد قاما بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر "داعش" الإرهابي".والاثنين الماضي، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.وأشارت الهيئة إلى أن "قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية: التاسع، والثاني والعشرين، والثامن والثمانين، والثاني والخمسين، شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين".وأضافت الهيئة: "اللواء التاسع في الحشد بدأ بتفتيش ودهم مناطق البو حماش وتل حسين والمالح والراجحيات"، مشيرةً إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطة الأمنية لشهر رمضان، ولمنع أي تسلل للإرهابيين".
https://sputnikarabic.ae/20230322/الاستخبارات-العراقية-تعلن-القبض-على-10-إرهابيين-من-الخلايا-النائمة-1075030054.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

الاستخبارات العراقية تعلن القبض على أربعة "إرهابيين خطرين" نفذوا عمليات عدة في كركوك

12:22 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة أشخاص وصفتهم بـ"الإرهابيين الخطرين".
وكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الأرهابيين الأربعة "نفذوا عمليات في محافظة كركوك".
وأوضح البيان أن "أحد الإرهابيين قام بنقل ثلاث عبوات ناسفة، فيما شارك الآخر بجرائم خطف سائقي الشاحنات على طريق تكريت - كركوك وقتلهم وتفخيخ جثة أحدهم في السنوات السابقة، أما الآخرين فقد قاما بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر "داعش" الإرهابي".
والاثنين الماضي، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 10 إرهابيين من "الخلايا النائمة"
22 مارس, 12:45 GMT
وأشارت الهيئة إلى أن "قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية: التاسع، والثاني والعشرين، والثامن والثمانين، والثاني والخمسين، شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين".
وأضافت الهيئة: "اللواء التاسع في الحشد بدأ بتفتيش ودهم مناطق البو حماش وتل حسين والمالح والراجحيات"، مشيرةً إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطة الأمنية لشهر رمضان، ولمنع أي تسلل للإرهابيين".
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