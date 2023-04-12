https://sputnikarabic.ae/20230412/الحكومة-اليمنية-تعلن-تنفيذ-أحدث-عملية-لتبادل-الأسرى-مع-أنصار-الله-الجمعة-المقبل-1075828749.html

الحكومة اليمنية تعلن تنفيذ أحدث عملية لتبادل الأسرى مع "أنصار الله" الجمعة المقبل

الحكومة اليمنية تعلن تنفيذ أحدث عملية لتبادل الأسرى مع "أنصار الله" الجمعة المقبل

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي توصلت إليها مع جماعة أنصار الله، أواخر الشهر الماضي، سيبدأ يوم الجمعة المقبل. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T13:58+0000

2023-04-12T13:58+0000

2023-04-12T13:58+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض، ماجد فضائل، عبر تويتر، "تم التأكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة 14 أبريل، والتي سوف تستمر ثلاثة أيام تبدأ الجمعة وتنتهي الأحد بالأعداد والأرقام المتفق عليها وبنفس الآلية عبر ستة مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء -عدن، المخا [محافظة تعز جنوب غربي اليمن] - صنعاء، صنعاء -تداوين [مأرب شمال شرقي البلاد]، صنعاء -الرياض، أبها -صنعاء والعكس".ويعد تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي توصل إليه الطرفان خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، ويشمل 887 أسيراً، هو الثاني خلال أيام، حيث كان المقرر البدء في تنفيذه يوم الإثنين الماضي، قبل أن يؤجل ثلاثة أيام إلى يوم الخميس.ويتضمن الاتفاق إفراج التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية عن 706 من أسرى "أنصار الله" مقابل افراج الجماعة عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، على ثلاث مراحل ولمدة 3 أيام.ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس لجنة الأسرى في جماعة أنصار الله، عبد القادر المرتضى، وصول 13 أسيراً من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة بوقت سابق، ضمن الاتفاق.وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزاً، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.وبموجب الاتفاق، ستفرج الجماعة عن وزير الدفاع الأسبق، اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي "شقيق الرئيس اليمني"، بالإضافة إلى محمد وعفاش صالح "شقيق ونجل عضو مجلس القيادة العميد الركن طارق صالح"، وأربعة صحافيين محكوم عليهم بالإعدام، وعدد من الأسرى السعوديين والسودانيين من قوات التحالف العربي، حسب الحكومة اليمنية.وأشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على تبادل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر أيلول/سبتمبر من العام ذاته.وتبادل الجانبان، في كانون الأول/ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

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