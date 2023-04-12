https://sputnikarabic.ae/20230412/الخارجية-الإيرانية-الدبلوماسية-والحوار-هما-السبيل-للخروج-من-التحديات-الإقليمية-والعالمية-1075839371.html
الخارجية الإيرانية: الدبلوماسية والحوار هما السبيل للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية
الخارجية الإيرانية: الدبلوماسية والحوار هما السبيل للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتبر الدبلوماسية والحوار هما السبيل للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مكالمة هاتفية مع نظيره وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، ناقشت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.وتبادل عبداللهيان وهاياشي يوشيماسا وجهات النظر الخاصة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مسار المفاوضات في فيينا لرفع العقوبات عن إيران.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الاجتماع المهم بين رئيس وزراء اليابان والرئيس الإيراني في نيويورك، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مرحبا بتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لافتا إلى أن "إيران دائما ما تعتبر الدبلوماسية والحوار سبيلا للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية".ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الياباني، العلاقات الودية والتاريخية بين بلاده وإيران بغاية الأهمية، معلنا استعداد طوكيو استكمال عملية مفاوضات فيينا، ومرحبا بمسار التعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأبلغ هاياشي يوشيماسا، تحيات رئيس وزراء اليابان الحارة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث دعا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان لزيارة طوكيو.
https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-الخارجية-الإيراني-نرفض-جميع-التغيرات-الجيوسياسية-في-المنطقة-1075296268.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار اليابان, الاتفاق النووي الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار اليابان, الاتفاق النووي الإيراني
الخارجية الإيرانية: الدبلوماسية والحوار هما السبيل للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتبر الدبلوماسية والحوار هما السبيل للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية.
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مكالمة هاتفية مع نظيره وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، ناقشت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
وتبادل عبداللهيان وهاياشي يوشيماسا وجهات النظر الخاصة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مسار المفاوضات في فيينا لرفع العقوبات عن إيران.
وأشار وزير الخارجية الإيراني
إلى الاجتماع المهم بين رئيس وزراء اليابان والرئيس الإيراني في نيويورك، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مرحبا بتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لافتا إلى أن "إيران دائما ما تعتبر الدبلوماسية والحوار سبيلا للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية".
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الياباني، العلاقات الودية والتاريخية بين بلاده وإيران بغاية الأهمية، معلنا استعداد طوكيو استكمال عملية مفاوضات فيينا، ومرحبا بمسار التعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبلغ هاياشي يوشيماسا، تحيات رئيس وزراء اليابان
الحارة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث دعا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان لزيارة طوكيو.