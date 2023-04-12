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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230412/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-على-ثلاث-أرباع-أرتيوموفسك-1075822842.html
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على ثلاث أحياء في أرتيوموفسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على ثلاث أحياء في أرتيوموفسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية لطائرة "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:23+0000
2023-04-12T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأردف البيان: "في منطقة أرتيوموفسك (باخموت)، بسطت مجموعات من القوات الروسية سيطرتها على ثلاثة أحياء المدينة، ودكت القوات الفضائية مواقع أفواج العدو".
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على ثلاث أحياء في أرتيوموفسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية

11:23 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 12.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس")
مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية لطائرة "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأردف البيان: "في منطقة أرتيوموفسك (باخموت)، بسطت مجموعات من القوات الروسية سيطرتها على ثلاثة أحياء المدينة، ودكت القوات الفضائية مواقع أفواج العدو".
كما أضاف البيان أن القوات الروسية قضت على 245 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك وحده.
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منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
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