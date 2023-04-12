https://sputnikarabic.ae/20230412/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-على-ثلاث-أرباع-أرتيوموفسك-1075822842.html
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على ثلاث أحياء في أرتيوموفسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على ثلاث أحياء في أرتيوموفسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية لطائرة "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:23+0000
2023-04-12T11:23+0000
2023-04-12T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأردف البيان: "في منطقة أرتيوموفسك (باخموت)، بسطت مجموعات من القوات الروسية سيطرتها على ثلاثة أحياء المدينة، ودكت القوات الفضائية مواقع أفواج العدو".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على ثلاث أحياء في أرتيوموفسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية
11:23 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية لطائرة "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأردف البيان: "في منطقة أرتيوموفسك (باخموت)، بسطت مجموعات من القوات الروسية سيطرتها على ثلاثة أحياء المدينة، ودكت القوات الفضائية مواقع أفواج العدو".
كما أضاف البيان أن القوات الروسية قضت على 245 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك وحده.