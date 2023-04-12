عربي
https://sputnikarabic.ae/20230412/الطاقة-الذرية-الإيرانية-أمريكا-سعت-لشراء-الماء-الثقيل-من-بلادنا-1075832968.html
الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا سعت لشراء الماء الثقيل من بلادنا
الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا سعت لشراء الماء الثقيل من بلادنا
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن الماء الثقيل المنتج في إيران يكون من الأفضل في العالم، وفي فترة معينة كان... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T15:11+0000
2023-04-12T15:11+0000
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بهروز كمالوندي أن هناك وثائق تؤكد أن الأمريكيين سعوا لشراء الماء الثقيل المنتج في إيران، باعتباره الأفضل حول العالم.وأكد كمالوندي أن هناك مجالات أخرى لاستخدام التكنولوجيا النووية، أهمها قطاع الزراعة، وأنه بحسب الإحصائيات المتوفرة لدى إيران، فإن ثلث أو ربع المنتجات الزراعية دمر بسبب الآفات أو ظروف التخزين.وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "من خلال مكافحة الآفات وتحسين ظروف تخزين المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، يمكننا المساهمة بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون طن في كمية الإنتاج الزراعي".وشدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، على أن العالم يقوم بأبحاث رفيعة ومكثفة في مجال الأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أن إيران الأفضل ومن الرائدين في هذا المجال.ويذكر أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، قد تعثرت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230315/إيران-مستقبل-الاتفاق-النووي-رمادي-واتخذنا-خطوة-إلى-الأمام-لحل-القضايا-العالقة-1074760172.html
إيران
أخبار ألمانيا
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاتفاق النووي الإيراني, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الصين
الاتفاق النووي الإيراني, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الصين

الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا سعت لشراء الماء الثقيل من بلادنا

15:11 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripour / مفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripour /
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن الماء الثقيل المنتج في إيران يكون من الأفضل في العالم، وفي فترة معينة كان الأمريكيون يتطلعون لشرائه منا.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بهروز كمالوندي أن هناك وثائق تؤكد أن الأمريكيين سعوا لشراء الماء الثقيل المنتج في إيران، باعتباره الأفضل حول العالم.
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
إيران: مستقبل الاتفاق النووي "رمادي" واتخذنا خطوة إلى الأمام لحل القضايا العالقة
15 مارس, 10:05 GMT
وأكد كمالوندي أن هناك مجالات أخرى لاستخدام التكنولوجيا النووية، أهمها قطاع الزراعة، وأنه بحسب الإحصائيات المتوفرة لدى إيران، فإن ثلث أو ربع المنتجات الزراعية دمر بسبب الآفات أو ظروف التخزين.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "من خلال مكافحة الآفات وتحسين ظروف تخزين المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، يمكننا المساهمة بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون طن في كمية الإنتاج الزراعي".
وشدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، على أن العالم يقوم بأبحاث رفيعة ومكثفة في مجال الأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أن إيران الأفضل ومن الرائدين في هذا المجال.
ويذكر أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، قد تعثرت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала