https://sputnikarabic.ae/20230412/الطاقة-الذرية-الإيرانية-أمريكا-سعت-لشراء-الماء-الثقيل-من-بلادنا-1075832968.html

الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا سعت لشراء الماء الثقيل من بلادنا

الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا سعت لشراء الماء الثقيل من بلادنا

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن الماء الثقيل المنتج في إيران يكون من الأفضل في العالم، وفي فترة معينة كان... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T15:11+0000

2023-04-12T15:11+0000

2023-04-12T15:11+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بهروز كمالوندي أن هناك وثائق تؤكد أن الأمريكيين سعوا لشراء الماء الثقيل المنتج في إيران، باعتباره الأفضل حول العالم.وأكد كمالوندي أن هناك مجالات أخرى لاستخدام التكنولوجيا النووية، أهمها قطاع الزراعة، وأنه بحسب الإحصائيات المتوفرة لدى إيران، فإن ثلث أو ربع المنتجات الزراعية دمر بسبب الآفات أو ظروف التخزين.وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "من خلال مكافحة الآفات وتحسين ظروف تخزين المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، يمكننا المساهمة بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون طن في كمية الإنتاج الزراعي".وشدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، على أن العالم يقوم بأبحاث رفيعة ومكثفة في مجال الأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أن إيران الأفضل ومن الرائدين في هذا المجال.ويذكر أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، قد تعثرت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.

https://sputnikarabic.ae/20230315/إيران-مستقبل-الاتفاق-النووي-رمادي-واتخذنا-خطوة-إلى-الأمام-لحل-القضايا-العالقة-1074760172.html

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