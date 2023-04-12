https://sputnikarabic.ae/20230412/العلاقات-السورية-العربية-وآخر-المستجدات-حول-عودة-سوريا-لمحيطها-العربي--1075831803.html
العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي
العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي
أعلنت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق. جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T14:45+0000
2023-04-12T14:45+0000
2023-04-12T14:45+0000
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العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي
العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي
وقال البيان إن إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده في دمشق.ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.وأوضح البيان أن هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد قام بزيارة إلى مصر قبل أسبوع اجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، في خطوة جديدة تؤشر لاستعادة العلاقات بين بعض الدول العربية والرئيس بشار الأسد. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من عشر سنوات.وتجري العديد من الدول العربية مشاورات مؤخرا لعودة العلاقات العربية السورية إلى طبيعتها مع احتمالية عودة سوريا الى الجامعة العربيةوأضاف الأسد أن العراق والإمارات وسلطنة عمان ومصر ينادون جميعا بعودة سوريا، واليوم يجب تحديد العدو وكل العرب يعرفون أن العدو واضح وواحد وهو إسرائيل، والإخوة في العراق والإمارات دائما يحدث تشاور معهم، ويجب أن تعود سوريا لدورها وثقلها لكل القضايا العربية، ودمشق لم تغلق بابها أمام أحد وتناقش كل المبادرات المعروضة أمامها.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.
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سبوتنيك عربي
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لقاء سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, السعودية, مصر, إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, السعودية, مصر, إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио
العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي
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أعلنت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق. جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال البيان إن إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده في دمشق.
ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية
أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.
وأوضح البيان أن هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين
حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد قام بزيارة إلى مصر قبل أسبوع اجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، في خطوة جديدة تؤشر لاستعادة العلاقات بين بعض الدول العربية والرئيس بشار الأسد. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من عشر سنوات.
وتجري العديد من الدول العربية مشاورات مؤخرا لعودة العلاقات العربية السورية
إلى طبيعتها مع احتمالية عودة سوريا الى الجامعة العربية
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري عمار الأسد، لـ "لقاء سبوتنيك"، إنه لا يوجد أي عراقيل أمام عودة سوريا لمحيطها العربي لكن توجد مراحل للعودة لعمقها العربي، وأشار الى أن إقصاء سوريا من الجامعة العربية لم يجد نفعا وهو ما أصبح واضحا للعيان، والإجماع العربي من أجل الحوار مع الحكومة السورية من أجل معالجة التحديات الحالية يدركه الجميع حاليا، واندماج سوريا للمجموعة العربية أصبح ضروريا وحتميا من أجل تحسين الوضع الإنساني قبل الوضع السياسي.
وأضاف الأسد أن العراق والإمارات وسلطنة عمان ومصر ينادون جميعا بعودة سوريا، واليوم يجب تحديد العدو وكل العرب يعرفون أن العدو واضح وواحد وهو إسرائيل، والإخوة في العراق والإمارات دائما يحدث تشاور معهم، ويجب أن تعود سوريا لدورها وثقلها لكل القضايا العربية
، ودمشق لم تغلق بابها أمام أحد وتناقش كل المبادرات المعروضة أمامها.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري أشار إلى أن البرلمان السوري يتلقى الإشارات والأجواء الطيبة من الجميع وبينها العاصمة السعودية الرياض وخاصة بعد التقارب السعودي الإيراني، لذلك الحوار قائم لكي يعود الوئام والاستقرار لسوريا والمنطقة بشكل عام، ويجب أن يكون هناك اتفاق كامل بين الدول العربية بشأن سوريا قبل أن تتم دعوة سوريا للمشاركة في أي اجتماع عربي.
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