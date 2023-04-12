https://sputnikarabic.ae/20230412/العلاقات-السورية-العربية-وآخر-المستجدات-حول-عودة-سوريا-لمحيطها-العربي--1075831803.html

العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي

العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي

أعلنت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق. جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T14:45+0000

2023-04-12T14:45+0000

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العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي العلاقات السورية العربية وآخر المستجدات حول عودة سوريا لمحيطها العربي

وقال البيان إن إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده في دمشق.ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.وأوضح البيان أن هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد قام بزيارة إلى مصر قبل أسبوع اجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، في خطوة جديدة تؤشر لاستعادة العلاقات بين بعض الدول العربية والرئيس بشار الأسد. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من عشر سنوات.وتجري العديد من الدول العربية مشاورات مؤخرا لعودة العلاقات العربية السورية إلى طبيعتها مع احتمالية عودة سوريا الى الجامعة العربيةوأضاف الأسد أن العراق والإمارات وسلطنة عمان ومصر ينادون جميعا بعودة سوريا، واليوم يجب تحديد العدو وكل العرب يعرفون أن العدو واضح وواحد وهو إسرائيل، والإخوة في العراق والإمارات دائما يحدث تشاور معهم، ويجب أن تعود سوريا لدورها وثقلها لكل القضايا العربية، ودمشق لم تغلق بابها أمام أحد وتناقش كل المبادرات المعروضة أمامها.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.

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