https://sputnikarabic.ae/20230412/القوات-الأمريكية-تعلن-القبض-على-قيادي-بـ-داعش-في-سوريا-1075838212.html

القوات الأمريكية تعلن القبض على قيادي بـ "داعش" في سوريا

القوات الأمريكية تعلن القبض على قيادي بـ "داعش" في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مسؤول بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي واثنين من معاونيه خلال غارة ليلية بطائرات مروحية نهاية... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T19:38+0000

2023-04-12T19:38+0000

2023-04-12T19:38+0000

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وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن اعتقال حذيفة اليمني، الذي يعتقد على نحو واسع أنه مخطط الهجمات في سوريا وأعوانه سيعطل قدرة "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) على التآمر وتنفيذ العمليات.وقال البيان إنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون في المداهمة التي جرت يوم السبت الماضي.وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد ج. جو بوتشينو. "لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديداً للمنطقة وما وراءها، حيث يحتفظ التنظيم بالقدرة على القيام بعمليات في العراق وسوريا وبرغبة في الضرب خارج منطقة الشرق الأوسط، ولا تزال أيديولوجيته الدنيئة تشكل تهديداً. عمليات مثل هذه تؤكد من جديد التزامنا بالهزيمة الدائمة لداعش".في الأسبوع الماضي، قتلت القوات الأمريكية في شمال غرب سوريا القيادي البارز في "داعش"، خالد عيد أحمد الجبوري، المسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا وتركيا، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.وفقًا لبيانات القيادة المركزية الأمريكية، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، شنت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 34 عملية ضد داعش في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الأمريكية-تعلن-القضاء-على-أحد-قادة-داعش-في-سوريا-1075495079.html

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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن, العالم العربي