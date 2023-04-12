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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230412/المدفعية-الروسية-تستهدف-حشدا-للقوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه--1075814839.html
المدفعية الروسية تستهدف حشدا للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
المدفعية الروسية تستهدف حشدا للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام بطارية مدفعية روسية، تضم مدافع هاوتزر طراز "مستا - إس"، ذاتية الدفع من عيار 152 مليمترا، بقصف حشد تابع للقوات... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T08:43+0000
2023-04-12T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال قائد البطارية (الاسم الحركي دنيبر)، لمراسل "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تتمركز البطارية في مرابض النيران في المنطقة المحددة، وتقوم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة، وهي إطلاق النار على أهداف منفصلة، ومكافحة بطاريات المدفعية المعادية. بالإضافة إلى المهام، التي يتطلب تنفيذها استخدام ذخائر عالية الدقة".الجدير بالذكر، أن مدفع الهاوتزر الذاتي الدفع، من طراز 2 إس 19 "مستا - إس"، تم تطويره في الثمانينيات من القرن الماضي في العهد السوفيتي، وجرى تحديثه عدة مرات.وتستخدم مدافع "مستا - إس" أيضًا، ذخائر عالية الدقة، موجهة بأشعة الليزر، من طراز "كراسنوبول".
https://sputnikarabic.ae/20230412/موسكو-تخطر-واشنطن-بإطلاق-صواريخ-باليستية-عابرة-للقارات-من-كابوستين-يار-1075814596.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تستهدف حشدا للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه

08:43 GMT 12.04.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام بطارية مدفعية روسية، تضم مدافع هاوتزر طراز "مستا - إس"، ذاتية الدفع من عيار 152 مليمترا، بقصف حشد تابع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال قائد البطارية (الاسم الحركي دنيبر)، لمراسل "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تتمركز البطارية في مرابض النيران في المنطقة المحددة، وتقوم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة، وهي إطلاق النار على أهداف منفصلة، ومكافحة بطاريات المدفعية المعادية. بالإضافة إلى المهام، التي يتطلب تنفيذها استخدام ذخائر عالية الدقة".

وأضاف القائد: "اليوم استهدفنا مدفع هاوتزر الذاتي الدفع، وحشدا من القوة البشرية للتشكيلات العسكرية الأوكرانية".

في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
موسكو تخطر واشنطن بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من "كابوستين يار"
08:36 GMT
الجدير بالذكر، أن مدفع الهاوتزر الذاتي الدفع، من طراز 2 إس 19 "مستا - إس"، تم تطويره في الثمانينيات من القرن الماضي في العهد السوفيتي، وجرى تحديثه عدة مرات.

ومنذ عام 1989، دخل المدفع في تسليح الجيش السوفيتي ثم الجيش الروسي، ويبلغ معدل إطلاق النار حتى 10 قذائف في الدقيقة، والمدى المؤثر للرماية يصل إلى 25 كيلومترًا.

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 مارس, 14:29 GMT
وتستخدم مدافع "مستا - إس" أيضًا، ذخائر عالية الدقة، موجهة بأشعة الليزر، من طراز "كراسنوبول".
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منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
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