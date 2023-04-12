https://sputnikarabic.ae/20230412/المدفعية-الروسية-تستهدف-حشدا-للقوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه--1075814839.html
المدفعية الروسية تستهدف حشدا للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
المدفعية الروسية تستهدف حشدا للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام بطارية مدفعية روسية، تضم مدافع هاوتزر طراز "مستا - إس"، ذاتية الدفع من عيار 152 مليمترا، بقصف حشد تابع للقوات... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T08:43+0000
2023-04-12T08:43+0000
2023-04-12T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال قائد البطارية (الاسم الحركي دنيبر)، لمراسل "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تتمركز البطارية في مرابض النيران في المنطقة المحددة، وتقوم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة، وهي إطلاق النار على أهداف منفصلة، ومكافحة بطاريات المدفعية المعادية. بالإضافة إلى المهام، التي يتطلب تنفيذها استخدام ذخائر عالية الدقة".الجدير بالذكر، أن مدفع الهاوتزر الذاتي الدفع، من طراز 2 إس 19 "مستا - إس"، تم تطويره في الثمانينيات من القرن الماضي في العهد السوفيتي، وجرى تحديثه عدة مرات.وتستخدم مدافع "مستا - إس" أيضًا، ذخائر عالية الدقة، موجهة بأشعة الليزر، من طراز "كراسنوبول".
https://sputnikarabic.ae/20230412/موسكو-تخطر-واشنطن-بإطلاق-صواريخ-باليستية-عابرة-للقارات-من-كابوستين-يار-1075814596.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تستهدف حشدا للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام بطارية مدفعية روسية، تضم مدافع هاوتزر طراز "مستا - إس"، ذاتية الدفع من عيار 152 مليمترا، بقصف حشد تابع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال قائد البطارية (الاسم الحركي دنيبر)، لمراسل "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تتمركز البطارية في مرابض النيران في المنطقة المحددة، وتقوم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة، وهي إطلاق النار على أهداف منفصلة، ومكافحة بطاريات المدفعية المعادية. بالإضافة إلى المهام، التي يتطلب تنفيذها استخدام ذخائر عالية الدقة".
وأضاف القائد: "اليوم استهدفنا مدفع هاوتزر الذاتي الدفع، وحشدا من القوة البشرية للتشكيلات العسكرية الأوكرانية".
الجدير بالذكر، أن مدفع الهاوتزر الذاتي الدفع، من طراز 2 إس 19 "مستا - إس"، تم تطويره في الثمانينيات من القرن الماضي في العهد السوفيتي، وجرى تحديثه عدة مرات.
ومنذ عام 1989، دخل المدفع في تسليح الجيش السوفيتي ثم الجيش الروسي، ويبلغ معدل إطلاق النار حتى 10 قذائف في الدقيقة، والمدى المؤثر للرماية يصل إلى 25 كيلومترًا.
وتستخدم مدافع "مستا - إس" أيضًا، ذخائر عالية الدقة، موجهة بأشعة الليزر، من طراز "كراسنوبول".