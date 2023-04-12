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إخلاء جزيرة هوكايدو اليابانية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا
https://sputnikarabic.ae/20230412/اليابان-تطلب-من-سكان-هوكايدو-الاحتماء-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-1075841029.html
إخلاء جزيرة هوكايدو اليابانية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا
إخلاء جزيرة هوكايدو اليابانية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا
حثت حكومة اليابان سكان شمال منطقة هوكايدو على اللجوء إلى الملاجئ، اليوم الخميس صباحاً، بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يُشتبه في أنه باليستي. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T23:15+0000
2023-04-12T23:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الحكومة في تحذيرها: "إخلاء فوري. إخلاء فوري"، مطالبة سكان هوكايدو باللجوء إلى مبنى أو ملجأ تحت الأرض، محذرةً من أن الصاروخ من المتوقع أن يهبط حوالي الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش).وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، صباح اليوم الخميس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.وقالت الوكالة في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي [اليابان]".وورد، في وقت سابق، أنباء عن سقوط الصاروخ البالستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.ويُعد هذا الإطلاق التاسع من قبل كوريا الشمالية لصاروخ باليستي هذا العام، وقد أطلقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 37 صاروخا باليستيا العام الماضي.ومنذ صباح يوم الجمعة، توقفت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات الدورية من جارتها الجنوبية عبر قنوات الاتصال الكورية الداخلية، بما في ذلك الخطوط العسكرية ووزارة الوحدة.ومن المفترض أن يعقد البلدان مكالمات دورية مرتين في اليوم - صباحًا ومساءً - عبر خطوط الاتصال العسكرية وخطوط الاتصال الربط، لكن كوريا الشمالية لم تعد ترد على المكالمات لليوم الخامس على التوالي، وفقًا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230412/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان--1075840270.html
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أخبار اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
أخبار اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم

إخلاء جزيرة هوكايدو اليابانية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

23:15 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 23:39 GMT 12.04.2023)
© AP Photo / South Korea Defense Ministry / كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي "Hyunmoo II"، 4 سبتمبر/ أيلول 2017
كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry /
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حثت حكومة اليابان سكان شمال منطقة هوكايدو على اللجوء إلى الملاجئ، اليوم الخميس صباحاً، بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يُشتبه في أنه باليستي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الحكومة في تحذيرها: "إخلاء فوري. إخلاء فوري"، مطالبة سكان هوكايدو باللجوء إلى مبنى أو ملجأ تحت الأرض، محذرةً من أن الصاروخ من المتوقع أن يهبط حوالي الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش).
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
22:36 GMT
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، صباح اليوم الخميس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.
وقالت الوكالة في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي [اليابان]".
وورد، في وقت سابق، أنباء عن سقوط الصاروخ البالستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
ويُعد هذا الإطلاق التاسع من قبل كوريا الشمالية لصاروخ باليستي هذا العام، وقد أطلقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 37 صاروخا باليستيا العام الماضي.
ومنذ صباح يوم الجمعة، توقفت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات الدورية من جارتها الجنوبية عبر قنوات الاتصال الكورية الداخلية، بما في ذلك الخطوط العسكرية ووزارة الوحدة.
ومن المفترض أن يعقد البلدان مكالمات دورية مرتين في اليوم - صباحًا ومساءً - عبر خطوط الاتصال العسكرية وخطوط الاتصال الربط، لكن كوريا الشمالية لم تعد ترد على المكالمات لليوم الخامس على التوالي، وفقًا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
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