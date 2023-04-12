https://sputnikarabic.ae/20230412/انخفاض-احتياطي-النفط-الاستراتيجي-الأمريكي-إلى-أدنى-مستوى-منذ-40-عاما-1075834651.html

انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما

انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما

انخفض احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1983. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T16:08+0000

2023-04-12T16:08+0000

2023-04-12T16:08+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

احتياطي

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ووفقا لبيانات المراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية، فقد انحفظ احتياطي النفط الأمريكي إلى ليبلغ 369.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ 1983.يشار إلى أنه في نوفمبر 1983، بلغ احتياطي النفط الأمريكي 369.6 مليون برميل. في الوقت نفسه، انخفض المؤشر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل.وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز إن السلطات الأمريكية تخطط لتجديد احتياطيات النفط رغم الصعوبات. ووفقا له، ستحاول الولايات المتحدة تجديد احتياطيات النفط لصالح دافعي الضرائب.في 3 أبريل، أكدت لجنة المراقبة الوزارية لأوبك + (JMMC) الشروط الحالية للصفقة وأشارت إلى أن الخفض الإضافي في إنتاج عدد من دول التحالف، بما في ذلك روسيا، بحلول نهاية عام 2023 سيصل إلى 1.66 مليون برميل يوميا. وتعني جميع إجراءات "أوبك+" مجتمعة خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 3.7% من الطلب العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20230220/احتياطي-البترول-الاستراتيجي-الأمريكي-عند-أدنى-مستوى-منذ-40-عاما-ومحللون-يحذرون-من-صدمة-نفطية-1073755756.html

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