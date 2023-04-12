https://sputnikarabic.ae/20230412/بعد-تدميرها-مراكز-قيادة-أوكرانية-ما-هي-قدرات-قاذفات-سميرتش-الروسية-1075828470.html
بعد تدميرها مراكز قيادة أوكرانية... ما هي قدرات قاذفات "سميرتش" الروسية؟
بعد تدميرها مراكز قيادة أوكرانية... ما هي قدرات قاذفات "سميرتش" الروسية؟
تصنف "سميرتش" ضمن قاذفات الصواريخ المتعددة، التي يمكن استخدامها في تدمير تحصينات العدو في نطاق يتجاوز الـ 100 كيلومترا خلال دقائق معدودة. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T14:08+0000
2023-04-12T14:08+0000
2023-04-12T14:08+0000
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ويوجد نوعين من قاذفات الصواريخ المتعددة "سميرتش" أحدهما مزود بـ 12 صاروخا والآخر خفيف يحمل 6 صواريخ فقط، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتكون أنظمة قاذفات "سميرتش" الروسية من:وتم تصميم قاذفات الصواريخ المتعددة "سميرتش" لتدمير قائمة من الأهداف، التي تشمل:ما هي المواصفات الفنية لقاذفات "سميرتش"؟ولفت الموقع إلى أن منظومة "سميرتش" يمكنها تحديد المسار الذي تتحرك بعد إطلاق الصواريخ بصورة تقلل الزمن اللازم لتغيير موقع إطلاق النار إلى نحو دقيقة واحدة، مما يمنحها القدرة على الإفلات من النيران المعادية للعدو، التي يمكن أن تستهدفها بناء على تحديد إحداثيات صواريخها.وتكون جميع صواريخ "سميرتش" بذات المواصفات باستثناء تغييرات تتعلق بنوع الرأس الحربي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الإثنين الماضي، أنه تم تدمير البنية التحتية للعدو ومراكزه اللوجستية خلال دقائق بواسطة قاذفات "سميرتش".ولفتت إلى أن عملية القصف تسببت في تعطيل عمل مراكز القيادة والدعم التابعة للقوات الأوكرانية.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلًا عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230410/قاذفات-سميرتش-الروسية-تدمر-مراكز-قيادة-أوكرانية-لوجستية-فيديو--1075729557.html
https://sputnikarabic.ae/20230409/مجلس-الفيدرالية-روسيا-كانت-ستتعرض-لعواقب-وخيمة-لو-لم-تطلق-عمليتها-العسكرية-الخاصة-1075720317.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
بعد تدميرها مراكز قيادة أوكرانية... ما هي قدرات قاذفات "سميرتش" الروسية؟
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تصنف "سميرتش" ضمن قاذفات الصواريخ المتعددة، التي يمكن استخدامها في تدمير تحصينات العدو في نطاق يتجاوز الـ 100 كيلومترا خلال دقائق معدودة.
ويوجد نوعين من قاذفات الصواريخ المتعددة "سميرتش" أحدهما مزود بـ 12 صاروخا والآخر خفيف يحمل 6 صواريخ فقط، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتكون أنظمة قاذفات "سميرتش" الروسية من:
وحدات الدعم وأنظمة تحديد الأهداف.
وتم تصميم قاذفات الصواريخ المتعددة "سميرتش" لتدمير قائمة من الأهداف، التي تشمل:
وحدات المشاة في المواقع المكشوفة والمحصنة.
المركبات المدرعة وذات التدريع الخفيف.
مواقع المدفعية ووحدات الدفاع الجوي التكتيكية.
المروحيات أثناء وجودها على الأرض.
مراكز القيادة ومراكز الاتصال.
المنشآت الصناعية العسكرية.
ما هي المواصفات الفنية لقاذفات "سميرتش"؟
المدى: من 20 إلى 120 كلم.
وزن مركبة الإطلاق بالصواريخ والطاقم: نحو 44 طنا.
عدد أنابيب الإطلاق للنسخة التقليدية: 12 أنبوبا.
عدد أنابيب الإطلاق للنسخة الخفيفة: 6 أنابيب.
زمن إطلاق الصواريخ من وضع الاستعداد: 40 ثانية.
سرعة المركبة: 60 كلم/ ساعة.
ولفت الموقع إلى أن منظومة "سميرتش" يمكنها تحديد المسار الذي تتحرك بعد إطلاق الصواريخ بصورة تقلل الزمن اللازم لتغيير موقع إطلاق النار إلى نحو دقيقة واحدة، مما يمنحها القدرة على الإفلات من النيران المعادية للعدو، التي يمكن أن تستهدفها بناء على تحديد إحداثيات صواريخها.
وتكون جميع صواريخ "سميرتش" بذات المواصفات باستثناء تغييرات تتعلق بنوع الرأس الحربي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الإثنين الماضي، أنه تم تدمير البنية التحتية
للعدو ومراكزه اللوجستية خلال دقائق بواسطة قاذفات "سميرتش".
ولفتت إلى أن عملية القصف تسببت في تعطيل عمل مراكز القيادة والدعم التابعة للقوات الأوكرانية.
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة
لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلًا عن القضاء على التوجهات النازية فيها.