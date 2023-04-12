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https://sputnikarabic.ae/20230412/بعد-تعهد-واشنطن-الدفاع-عنها-مقارنة-بين-الجيشين-الفلبيني-والصيني-1075822162.html
بعد تعهد واشنطن الدفاع عنها... مقارنة بين الجيشين الفلبيني والصيني
بعد تعهد واشنطن الدفاع عنها... مقارنة بين الجيشين الفلبيني والصيني
يصنف الجيش الفلبيني في المرتبة الـ32 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ 3 عالميًا. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:31+0000
2023-04-12T11:33+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الفلبين
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الفلبين ضد النفوذ الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي، وهو ما يسلط الضوء على القدرات العسكرية لجيشي البلدين.تضم القوة البشرية للجيش الفلبيني 251 ألف جندي بينهم:ويضم العتاد العسكري للجيش الفلبيني أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية تشمل:تضم القوة البشرية للجيش الصيني 3 ملايين و135 ألف جندي بينهم:ويضم العتاد العسكري للجيش الصيني أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية تشمل:ويمتلك الجيش الصيني ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 230 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية دفاع الجيش الفلبيني بـ 4.2 مليار دولار فقط، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وانطلقت، أمس الثلاثاء، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، التي تعهدت بالدفاع عن الفلبين في مواجهة الصين.وتُعرف المناورات المشتركة بين الدولتين بـ "باليكاتان"، ويشارك فيها نحو 18 ألف جندي وتتضمن إطلاق ذخيرة حية في منطقة بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى تنفيذ هبوط بالمروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية، التي تبعد 300 كلم عن تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الصين-تجري-مناورة-عسكرية-حية-تضرب-أهدافا-قرب-تايوان-1075730650.html
https://sputnikarabic.ae/20230411/بدء-أكبر-مناورات-عسكرية-أمريكية-فلبينية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1075767170.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

بعد تعهد واشنطن الدفاع عنها... مقارنة بين الجيشين الفلبيني والصيني

11:31 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 12.04.2023)
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك.
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko
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يصنف الجيش الفلبيني في المرتبة الـ32 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ 3 عالميًا.
وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الفلبين ضد النفوذ الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي، وهو ما يسلط الضوء على القدرات العسكرية لجيشي البلدين.
الجيش الصيني - مقاتلات جي - 20 التابعة للقوات الجوية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
مقاتلات صينية تدمر أهدافا قرب تايوان بالذخيرة الحية ضمن تدريبات "ضرب الطوق"... فيديو
10 أبريل, 08:56 GMT

تضم القوة البشرية للجيش الفلبيني 251 ألف جندي بينهم:

101 ألف جندي عامل.
100 ألف جندي احتياطي.
50 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكري للجيش الفلبيني أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية تشمل:

188 طائرة حربية.
28 ألفا و520 مركبة عسكرية.
12 مدفعا ذاتي الحركة.
299 مدفعا مقطورا.
93 وحدة بحرية.

تضم القوة البشرية للجيش الصيني 3 ملايين و135 ألف جندي بينهم:

مليونا جندي عامل.
510 آلاف جندي احتياطي.
625 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكري للجيش الصيني أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية تشمل:

3 آلاف و166 طائرة حربية.
4 آلاف و950 دبابة.
174 ألفا و300 مركبة عسكرية.
ألفان و795 مدفعا ذاتي الحركة.
ألف و434 مدفعا مقطورا.
3 آلاف و145 راجمة صواريخ.
730 وحدة بحرية.
ويمتلك الجيش الصيني ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 230 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية دفاع الجيش الفلبيني بـ 4.2 مليار دولار فقط، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
بدء أكبر مناورات عسكرية أمريكية فلبينية في بحر الصين الجنوبي
أمس, 08:08 GMT
وانطلقت، أمس الثلاثاء، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، التي تعهدت بالدفاع عن الفلبين في مواجهة الصين.
وتُعرف المناورات المشتركة بين الدولتين بـ "باليكاتان"، ويشارك فيها نحو 18 ألف جندي وتتضمن إطلاق ذخيرة حية في منطقة بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى تنفيذ هبوط بالمروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية، التي تبعد 300 كلم عن تايوان.
© Sputnikمعلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق دي إف - 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
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