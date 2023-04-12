https://sputnikarabic.ae/20230412/بعد-تعهد-واشنطن-الدفاع-عنها-مقارنة-بين-الجيشين-الفلبيني-والصيني-1075822162.html
بعد تعهد واشنطن الدفاع عنها... مقارنة بين الجيشين الفلبيني والصيني
بعد تعهد واشنطن الدفاع عنها... مقارنة بين الجيشين الفلبيني والصيني
يصنف الجيش الفلبيني في المرتبة الـ32 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ 3 عالميًا. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:31+0000
2023-04-12T11:31+0000
2023-04-12T11:33+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الفلبين
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الفلبين ضد النفوذ الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي، وهو ما يسلط الضوء على القدرات العسكرية لجيشي البلدين.تضم القوة البشرية للجيش الفلبيني 251 ألف جندي بينهم:ويضم العتاد العسكري للجيش الفلبيني أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية تشمل:تضم القوة البشرية للجيش الصيني 3 ملايين و135 ألف جندي بينهم:ويضم العتاد العسكري للجيش الصيني أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية تشمل:ويمتلك الجيش الصيني ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 230 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية دفاع الجيش الفلبيني بـ 4.2 مليار دولار فقط، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وانطلقت، أمس الثلاثاء، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، التي تعهدت بالدفاع عن الفلبين في مواجهة الصين.وتُعرف المناورات المشتركة بين الدولتين بـ "باليكاتان"، ويشارك فيها نحو 18 ألف جندي وتتضمن إطلاق ذخيرة حية في منطقة بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى تنفيذ هبوط بالمروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية، التي تبعد 300 كلم عن تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الصين-تجري-مناورة-عسكرية-حية-تضرب-أهدافا-قرب-تايوان-1075730650.html
https://sputnikarabic.ae/20230411/بدء-أكبر-مناورات-عسكرية-أمريكية-فلبينية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1075767170.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
بعد تعهد واشنطن الدفاع عنها... مقارنة بين الجيشين الفلبيني والصيني
11:31 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
يصنف الجيش الفلبيني في المرتبة الـ32 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ 3 عالميًا.
وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الفلبين
ضد النفوذ الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي، وهو ما يسلط الضوء على القدرات العسكرية لجيشي البلدين.
تضم القوة البشرية للجيش الفلبيني 251 ألف جندي بينهم:
50 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
ويضم العتاد العسكري للجيش الفلبيني أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية تشمل:
28 ألفا و520 مركبة عسكرية.
تضم القوة البشرية للجيش الصيني 3 ملايين و135 ألف جندي بينهم:
625 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
ويضم العتاد العسكري للجيش الصيني أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية تشمل:
174 ألفا و300 مركبة عسكرية.
ألفان و795 مدفعا ذاتي الحركة.
3 آلاف و145 راجمة صواريخ.
ويمتلك الجيش الصيني ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 230 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية دفاع الجيش الفلبيني بـ 4.2 مليار دولار فقط، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وانطلقت، أمس الثلاثاء، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، التي تعهدت بالدفاع عن الفلبين في مواجهة الصين.
وتُعرف المناورات المشتركة
بين الدولتين بـ "باليكاتان"، ويشارك فيها نحو 18 ألف جندي وتتضمن إطلاق ذخيرة حية في منطقة بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى تنفيذ هبوط بالمروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية، التي تبعد 300 كلم عن تايوان.