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https://sputnikarabic.ae/20230412/بلينكن-يربط-زيارته-للصين-بالظروف-المواتية-1075811350.html
بلينكن يربط زيارته للصين "بالظروف المواتية"
بلينكن يربط زيارته للصين "بالظروف المواتية"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال ينوي إجراء زيارة إلى بكين عندما تكون الظروف مناسبة لذلك. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T05:00+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما الفلبينيين: "من المهم بالنسبة لنا البحث عن طرق تعزيز قنوات الاتصال الثنائية، وبخصوص زيارتي إلى الصين، فعندما ستنضج الظروف الملائمة، سوف أرتقب هذه الإمكانية".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بداية شباط/ فبراير، رصد "منطاد استطلاع" فوق أراضي الولايات المتحدة، عبر فوق أراضي كندا ووصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأمريكية.وقد أدى هذا الحادث إلى إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى بكين، التي كان من المقرر إجراؤها أمس الأحد، لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

بلينكن يربط زيارته للصين "بالظروف المواتية"

05:00 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKIوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKI
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال ينوي إجراء زيارة إلى بكين عندما تكون الظروف مناسبة لذلك.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما الفلبينيين: "من المهم بالنسبة لنا البحث عن طرق تعزيز قنوات الاتصال الثنائية، وبخصوص زيارتي إلى الصين، فعندما ستنضج الظروف الملائمة، سوف أرتقب هذه الإمكانية".

وأشار بلينكن إلى أنه يعتبر من المهم "التحكم بمسؤولية" بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بداية شباط/ فبراير، رصد "منطاد استطلاع" فوق أراضي الولايات المتحدة، عبر فوق أراضي كندا ووصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأمريكية.
وقد أدى هذا الحادث إلى إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى بكين، التي كان من المقرر إجراؤها أمس الأحد، لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
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