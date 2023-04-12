https://sputnikarabic.ae/20230412/بلينكن-يربط-زيارته-للصين-بالظروف-المواتية-1075811350.html

بلينكن يربط زيارته للصين "بالظروف المواتية"

بلينكن يربط زيارته للصين "بالظروف المواتية"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال ينوي إجراء زيارة إلى بكين عندما تكون الظروف مناسبة لذلك. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

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الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما الفلبينيين: "من المهم بالنسبة لنا البحث عن طرق تعزيز قنوات الاتصال الثنائية، وبخصوص زيارتي إلى الصين، فعندما ستنضج الظروف الملائمة، سوف أرتقب هذه الإمكانية".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بداية شباط/ فبراير، رصد "منطاد استطلاع" فوق أراضي الولايات المتحدة، عبر فوق أراضي كندا ووصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأمريكية.وقد أدى هذا الحادث إلى إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى بكين، التي كان من المقرر إجراؤها أمس الأحد، لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

https://sputnikarabic.ae/20230217/البنتاغون-يعلن-الانتهاء-من-جمع-حطام-المنطاد-الصيني-الذي-أُسقط-فوق-المحيط-الأطلسي-1073665235.html

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