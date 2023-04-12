https://sputnikarabic.ae/20230412/بوتين-روسيا-تمتلك-حلولها-الخاصة-في-مجال-الدفاع-واستكشاف-الفضاء--1075833328.html

بوتين: روسيا تمتلك حلولها الخاصة في مجال الدفاع واستكشاف الفضاء

بوتين: روسيا تمتلك حلولها الخاصة في مجال الدفاع واستكشاف الفضاء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن لدى روسيا حلولها الفريدة لأداء مهام الدفاع واستكشاف الفضاء. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T15:18+0000

2023-04-12T15:18+0000

2023-04-12T15:18+0000

روسيا

الفضاء

فلاديمير بوتين

ذكرى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073813162_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_c9c312586b755ca0b5f0e054dc8aab16.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس خلال فعاليات مهيبة جرت في الكرملين بمناسبة يوم "رواد الفضاء": "لدى بلادنا حلول فريدة خاصة بها لحل مهام الدفاع، والتطوير واستكشاف الفضاء".وتحتفل روسيا، اليوم 12 أبريل/ نيسان، بيوم رواد الفضاء، إذ مر 62 عامًا على أول رحلة طيران إلى الفضاء.يذكر أن الاتحاد السوفيتي، أطلق أول قمر صناعي "سبوتنيك-1"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1957. وكان أول إنسان توجه إلى الفضاء هو يوري غاغارين، أرسله الاتحاد السوفيتي مرة أخرى في رحلة في مدار واحد حول الأرض في 12 أبريل عام 1961.في غضون 10 سنوات من تلك الرحلة البشرية الأولى، سار رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر. قام عضوا طاقم بعثة "أبولو-11"، نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين، بأول هبوط على سطح القمر في 20 يوليو/ تموز عام 1969. وطأ ما مجموعه 12 أمريكيًا في ست بعثات منفصلة لأبولو سطح القمر بين يوليو 1969 وديسمبر/ كانون الأول 1972.

https://sputnikarabic.ae/20230412/رواد-الفضاء-في-العالم-وجوه-نتذكرها-اليوم-في-تاريخ-استكشاف-الفضاء-1075767674.html

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الفضاء, فلاديمير بوتين, ذكرى