عربي
https://sputnikarabic.ae/20230412/بوتين-روسيا-تمتلك-حلولها-الخاصة-في-مجال-الدفاع-واستكشاف-الفضاء--1075833328.html
بوتين: روسيا تمتلك حلولها الخاصة في مجال الدفاع واستكشاف الفضاء
بوتين: روسيا تمتلك حلولها الخاصة في مجال الدفاع واستكشاف الفضاء
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن لدى روسيا حلولها الفريدة لأداء مهام الدفاع واستكشاف الفضاء. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T15:18+0000
2023-04-12T15:18+0000
روسيا
الفضاء
فلاديمير بوتين
ذكرى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073813162_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_c9c312586b755ca0b5f0e054dc8aab16.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس خلال فعاليات مهيبة جرت في الكرملين بمناسبة يوم "رواد الفضاء": "لدى بلادنا حلول فريدة خاصة بها لحل مهام الدفاع، والتطوير واستكشاف الفضاء".وتحتفل روسيا، اليوم 12 أبريل/ نيسان، بيوم رواد الفضاء، إذ مر 62 عامًا على أول رحلة طيران إلى الفضاء.يذكر أن الاتحاد السوفيتي، أطلق أول قمر صناعي "سبوتنيك-1"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1957. وكان أول إنسان توجه إلى الفضاء هو يوري غاغارين، أرسله الاتحاد السوفيتي مرة أخرى في رحلة في مدار واحد حول الأرض في 12 أبريل عام 1961.في غضون 10 سنوات من تلك الرحلة البشرية الأولى، سار رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر. قام عضوا طاقم بعثة "أبولو-11"، نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين، بأول هبوط على سطح القمر في 20 يوليو/ تموز عام 1969. وطأ ما مجموعه 12 أمريكيًا في ست بعثات منفصلة لأبولو سطح القمر بين يوليو 1969 وديسمبر/ كانون الأول 1972.
https://sputnikarabic.ae/20230412/رواد-الفضاء-في-العالم-وجوه-نتذكرها-اليوم-في-تاريخ-استكشاف-الفضاء-1075767674.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073813162_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_ce435fbf141f6c2eb5f607deb962a45d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الفضاء, فلاديمير بوتين, ذكرى
روسيا, الفضاء, فلاديمير بوتين, ذكرى

بوتين: روسيا تمتلك حلولها الخاصة في مجال الدفاع واستكشاف الفضاء

15:18 GMT 12.04.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن لدى روسيا حلولها الفريدة لأداء مهام الدفاع واستكشاف الفضاء.
موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس خلال فعاليات مهيبة جرت في الكرملين بمناسبة يوم "رواد الفضاء": "لدى بلادنا حلول فريدة خاصة بها لحل مهام الدفاع، والتطوير واستكشاف الفضاء".

"روسيا سترد بشكل جدير على كل التحديات التي تواجه البلاد".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتحتفل روسيا، اليوم 12 أبريل/ نيسان، بيوم رواد الفضاء، إذ مر 62 عامًا على أول رحلة طيران إلى الفضاء.
يذكر أن الاتحاد السوفيتي، أطلق أول قمر صناعي "سبوتنيك-1"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1957. وكان أول إنسان توجه إلى الفضاء هو يوري غاغارين، أرسله الاتحاد السوفيتي مرة أخرى في رحلة في مدار واحد حول الأرض في 12 أبريل عام 1961.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета, 1961 год - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
وسائط متعددة
رواد الفضاء في العالم... وجوه نتذكرها اليوم في تاريخ استكشاف الفضاء
06:00 GMT
في غضون 10 سنوات من تلك الرحلة البشرية الأولى، سار رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر. قام عضوا طاقم بعثة "أبولو-11"، نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين، بأول هبوط على سطح القمر في 20 يوليو/ تموز عام 1969. وطأ ما مجموعه 12 أمريكيًا في ست بعثات منفصلة لأبولو سطح القمر بين يوليو 1969 وديسمبر/ كانون الأول 1972.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала