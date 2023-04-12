https://sputnikarabic.ae/20230412/ترامب-رأيت-خلال-حديثي-مع-بوتين-حول-أوكرانيا-حب-الزعيم-الروسي-لهذا-لبلد-1075809148.html

ترامب: رأيت خلال حديثي مع بوتين حول أوكرانيا حب الزعيم الروسي لهذا لبلد

ترامب: رأيت خلال حديثي مع بوتين حول أوكرانيا حب الزعيم الروسي لهذا لبلد

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تحدث كثيراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا، وأنه كان يمكنه أن يرى حب الزعيم الروسي لهذا... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T01:23+0000

2023-04-12T01:23+0000

2023-04-12T01:23+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "تحدثت معه (بوتين) عن ذلك كثيراً. يمكنني أن أرى أنه يحبه. يعتبره جزءاً من روسيا".وأضاف ترامب أن أوكرانيا تتعرض للتدمير. وكان ترامب قد دعا في السابق إلى إنهاء الصراع وادعى أنه لن يكون قد بدأ لو كان لا يزال في المنصب.وأشار ترامب أيضاً إلى أن العمل مع بوتين أصبح أكثر صعوبة بسبب اتهامات التواطؤ مع روسيا - الاتهامات التي ينفيها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230305/ترامب-يقول-إنه-ليس-من-الصعب-عليه-حل-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-فقط-1074331018.html

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