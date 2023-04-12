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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230412/ترامب-رأيت-خلال-حديثي-مع-بوتين-حول-أوكرانيا-حب-الزعيم-الروسي-لهذا-لبلد-1075809148.html
ترامب: رأيت خلال حديثي مع بوتين حول أوكرانيا حب الزعيم الروسي لهذا لبلد
ترامب: رأيت خلال حديثي مع بوتين حول أوكرانيا حب الزعيم الروسي لهذا لبلد
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تحدث كثيراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا، وأنه كان يمكنه أن يرى حب الزعيم الروسي لهذا... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T01:23+0000
2023-04-12T01:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "تحدثت معه (بوتين) عن ذلك كثيراً. يمكنني أن أرى أنه يحبه. يعتبره جزءاً من روسيا".وأضاف ترامب أن أوكرانيا تتعرض للتدمير. وكان ترامب قد دعا في السابق إلى إنهاء الصراع وادعى أنه لن يكون قد بدأ لو كان لا يزال في المنصب.وأشار ترامب أيضاً إلى أن العمل مع بوتين أصبح أكثر صعوبة بسبب اتهامات التواطؤ مع روسيا - الاتهامات التي ينفيها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230305/ترامب-يقول-إنه-ليس-من-الصعب-عليه-حل-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-فقط-1074331018.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: رأيت خلال حديثي مع بوتين حول أوكرانيا حب الزعيم الروسي لهذا لبلد

01:23 GMT 12.04.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تحدث كثيراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا، وأنه كان يمكنه أن يرى حب الزعيم الروسي لهذا البلد.
واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "تحدثت معه (بوتين) عن ذلك كثيراً. يمكنني أن أرى أنه يحبه. يعتبره جزءاً من روسيا".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يقول إنه "ليس من الصعب" عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال "24 ساعة" فقط
5 مارس, 00:40 GMT
وأضاف ترامب أن أوكرانيا تتعرض للتدمير. وكان ترامب قد دعا في السابق إلى إنهاء الصراع وادعى أنه لن يكون قد بدأ لو كان لا يزال في المنصب.
وأشار ترامب أيضاً إلى أن العمل مع بوتين أصبح أكثر صعوبة بسبب اتهامات التواطؤ مع روسيا - الاتهامات التي ينفيها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:20 GMT
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