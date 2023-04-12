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https://sputnikarabic.ae/20230412/ترامب-لن-أنسحب-من-الانتخابات-الرئاسية-حتى-لو-أدانتي-المحكمة--1075809787.html
ترامب: لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية حتى لو أدانتي المحكمة
ترامب: لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية حتى لو أدانتي المحكمة
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى لو أدين في قضية جنائية تم رفعها ضده في نيويورك. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T03:26+0000
2023-04-12T03:26+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وعندما سئل في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عما إذا كان سينسحب حتى لو أدين في قضية جنائية، قال ترامب: "لا، لن أنسحب أبدًا. هذا ليس أسلوبي. لن أفعل ذلك".ووصف ترامب الديمقراطيين بأنهم حزب "المعلومات الخاطئة"، مؤكدًا أنهم يستهدفون المرشحين المحتملين في الانتخابات.وكان ترامب قد تم اتهامه من قبل هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي بتهم تتعلق بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وقد تم تقديم ترامب للتحقيق، فيما وصف القضية بأنها "مطاردة ساحرات" ضده.وأثار ترامب شكوكًا حول قدرة جو بايدن على المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرًا إلى نائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة محتملة.وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن أنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.
https://sputnikarabic.ae/20230411/ترامب-حول-قدرة-بايدن-على-الترشح-للرئاسة-في-2024-لا-أعتقد-أنه-يستطيع-1075808280.html
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ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية حتى لو أدانتي المحكمة

03:26 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIROالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أول تجمع سياسي كبير له، ضمن حملته الانتخابية للرئاسة في 2024، تكساس، 26 مارس/ آذار 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أول تجمع سياسي كبير له، ضمن حملته الانتخابية للرئاسة في 2024، تكساس، 26 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى لو أدين في قضية جنائية تم رفعها ضده في نيويورك.
واشنطن - سبوتنيك. وعندما سئل في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عما إذا كان سينسحب حتى لو أدين في قضية جنائية، قال ترامب: "لا، لن أنسحب أبدًا. هذا ليس أسلوبي. لن أفعل ذلك".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
ترامب يشكك في قدرة بايدن على الترشح للرئاسة الأمريكية في 2024
أمس, 23:52 GMT
ووصف ترامب الديمقراطيين بأنهم حزب "المعلومات الخاطئة"، مؤكدًا أنهم يستهدفون المرشحين المحتملين في الانتخابات.
وكان ترامب قد تم اتهامه من قبل هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي بتهم تتعلق بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وقد تم تقديم ترامب للتحقيق، فيما وصف القضية بأنها "مطاردة ساحرات" ضده.
وأثار ترامب شكوكًا حول قدرة جو بايدن على المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرًا إلى نائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة محتملة.
وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن أنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.
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