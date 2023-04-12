https://sputnikarabic.ae/20230412/تصويت-هل-تجب-محاسبة-واشنطن-على-برنامجها-البيولوجي-العالمي-بسبب-خطورته-على-البشرية---1075825549.html
تصويت... هل تؤيد محاسبة واشنطن على برنامجها البيولوجي العالمي بسبب خطورته على البشرية؟
تصويت... هل تؤيد محاسبة واشنطن على برنامجها البيولوجي العالمي بسبب خطورته على البشرية؟
كشف تقرير اللجنة البرلمانية الروسية حول المختبرات البيولوجية الأمريكية، الصادر اليوم الأربعاء، عن معلومات خطيرة تؤثر على جميع دول العالم، مؤكدا أن البرنامج... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T12:41+0000
2023-04-12T12:41+0000
2023-04-12T12:41+0000
استطلاعات الرأي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/05/1020660526_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_d320295335b17ed6b0a9d519585df5db.jpg
وشدد التقرير على أن "اختصاصيي البنتاغون يشاركون في عمل جميع المختبرات المرجعية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية ذات الأنشطة المغلقة (سرية). ويُسمح للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها هذه المختبرات تنفيذ الدراسات ذات الطبيعة الثانوية فقط".وجاء في التقرير: "يمكن وصف الوضع الوبائي في أوكرانيا للعديد من الأمراض المعدية بأنه كارثي، وقد حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على الحق في إدارة الوضع بما يخدم مصالحها الخاصة. كان ذلك بسبب هذه الأعمال المدمرة للقائم بأعمال وزير الصحة الأوكراني، والمواطنة الأمريكية أوليانا سوبرون، بعد انقلاب عام 2014. كما ضغط المسؤولون من أجل مصالح شركات الأدوية الأمريكية".اقرأ ايضا: التحقيق البرلماني الروسي يكشف سعي واشنطن لتطوير سلاح بيولوجي عالمياقرأ أيضا: الدفاع الروسية تدرس عينات لـ240 نوعا من مسببات أمراض خطيرة وجدت في مختبرات بيولوجية أوكرانية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/05/1020660526_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0440ad7da142feb3665fb69938e7a8dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
تصويت... هل تؤيد محاسبة واشنطن على برنامجها البيولوجي العالمي بسبب خطورته على البشرية؟
تابعنا عبر
كشف تقرير اللجنة البرلمانية الروسية حول المختبرات البيولوجية الأمريكية، الصادر اليوم الأربعاء، عن معلومات خطيرة تؤثر على جميع دول العالم، مؤكدا أن البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي أصبح هجوما واسع النطاق.
وشدد التقرير على أن "اختصاصيي البنتاغون يشاركون في عمل جميع المختبرات المرجعية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية ذات الأنشطة المغلقة (سرية). ويُسمح للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها هذه المختبرات تنفيذ الدراسات ذات الطبيعة الثانوية فقط".
وحذر التقرير من أن "التحقيق أظهر أن الطبيعة المنهجية للأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، يمكن مقارنتها بعمل مماثل نفذه البنتاغون في دول أخرى".
وجاء في التقرير: "يمكن وصف الوضع الوبائي في أوكرانيا للعديد من الأمراض المعدية بأنه كارثي، وقد حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على الحق في إدارة الوضع بما يخدم مصالحها الخاصة. كان ذلك بسبب هذه الأعمال المدمرة للقائم بأعمال وزير الصحة الأوكراني، والمواطنة الأمريكية أوليانا سوبرون، بعد انقلاب عام 2014. كما ضغط المسؤولون من أجل مصالح شركات الأدوية الأمريكية".