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تقارير: "جواسيس" صينيون يتسللون إلى المملكة المتحدة باستخدام جنسيات دول أخرى
تقارير: "جواسيس" صينيون يتسللون إلى المملكة المتحدة باستخدام جنسيات دول أخرى
قالت مصادر حكومية بريطانية، يوم الثلاثاء، إن جهاز الاستخبارات "إم آي 5" حذر وزراء المجلس الوزاري من أن جواسيس صينيين يتسللون إلى البلاد عن طريق الحصول على... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T05:38+0000
2023-04-12T05:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب تقرير لصحيفة "تايمز" البريطانية فإن الاستخبارات البريطانية قدمت أدلة على أن مواطني دول معادية، بما في ذلك الصين، دخلوا المملكة المتحدة بعد الحصول على الجنسية في دول تسمح بدخول المملكة المتحدة لمواطنيها من دون تأشيرة، وتخشى الاستخبارات البريطانية أن يكون بين هؤلاء الأشخاص جواسيس يعملون لصالح الحكومة الصينية.ووفقًا للصحيفة، فإن "هذه المسألة دفعت وزارة الداخلية البريطانية لإعداد قيود تأشيرية جديدة ضد عدة دول يتسلل فيها جواسيس صينيون إلى الأراضي البريطانية".ومع ذلك، فقد قالت صحيفة "تايمز" إن وزارة الخارجية البريطانية منعت هذا الإجراء، مما أدى إلى إساءة بعض الوزراء إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.ووفقًا للتقرير، اقترحت الاستخبارات البريطانية أن يلجأ عملاء الخدمات الخاصة الروسية إلى نفس الإجراءات لدخول الأراضي البريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20210502/تقرير-جواسيس-صينيون-حاولوا-رشوة-عسكريين-بريطانيين-لتسريب-معلومات-حساسة-1048868601.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاستخبارات البريطانية
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاستخبارات البريطانية

تقارير: "جواسيس" صينيون يتسللون إلى المملكة المتحدة باستخدام جنسيات دول أخرى

05:38 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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قالت مصادر حكومية بريطانية، يوم الثلاثاء، إن جهاز الاستخبارات "إم آي 5" حذر وزراء المجلس الوزاري من أن جواسيس صينيين يتسللون إلى البلاد عن طريق الحصول على جنسية في دول أخرى واستخدام حق الدخول إلى المملكة المتحدة دون تأشيرة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب تقرير لصحيفة "تايمز" البريطانية فإن الاستخبارات البريطانية قدمت أدلة على أن مواطني دول معادية، بما في ذلك الصين، دخلوا المملكة المتحدة بعد الحصول على الجنسية في دول تسمح بدخول المملكة المتحدة لمواطنيها من دون تأشيرة، وتخشى الاستخبارات البريطانية أن يكون بين هؤلاء الأشخاص جواسيس يعملون لصالح الحكومة الصينية.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2021
تقرير: جواسيس صينيون حاولوا رشوة عسكريين بريطانيين لتسريب معلومات حساسة
2 مايو 2021, 14:56 GMT
ووفقًا للصحيفة، فإن "هذه المسألة دفعت وزارة الداخلية البريطانية لإعداد قيود تأشيرية جديدة ضد عدة دول يتسلل فيها جواسيس صينيون إلى الأراضي البريطانية".
ومع ذلك، فقد قالت صحيفة "تايمز" إن وزارة الخارجية البريطانية منعت هذا الإجراء، مما أدى إلى إساءة بعض الوزراء إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.
ووفقًا للتقرير، اقترحت الاستخبارات البريطانية أن يلجأ عملاء الخدمات الخاصة الروسية إلى نفس الإجراءات لدخول الأراضي البريطانية.
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