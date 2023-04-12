https://sputnikarabic.ae/20230412/تقرير-اللجنة-البرلمانية-الروسية-البرنامج-البيولوجي-العسكري-الأمريكي-أصبح-هجوما-واسع-النطاق-1075820919.html
التحقيق البرلماني الروسي يكشف سعي واشنطن لتطوير سلاح بيولوجي عالمي
التحقيق البرلماني الروسي يكشف سعي واشنطن لتطوير سلاح بيولوجي عالمي
أكد تقرير اللجنة البرلمانية الروسية حول المختبرات البيولوجية الأمريكية، الصادر اليوم الأربعاء، أن البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي أصبح هجوما واسع النطاق. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T10:15+0000
2023-04-12T10:15+0000
2023-04-12T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد التقرير أن "الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تطوير سلاح بيولوجي عالمي معدّل وراثيًا وقادر ليس على إصابة البشر فقط، بل الحيوانات أيضًا، وكذلك المحاصيل الزراعية. ويشمل استخدامه، من بين أمور أخرى، إلحاق أضرار اقتصادية واسعة النطاق وغير قابلة للإصلاح بالعدو (أعداء أمريكا)".وتعمل واشنطن من أجل تحقيق هذه الغاية على تكثيف أنشطتها الطبية والبيولوجية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتحديث المختبرات البيولوجية وفقًا للمعايير الأمريكية، والسعي للسيطرة على الخدمات الصحية الوطنية والوبائية والبيطرية.وبين التقرير أن ذلك يتيح لواشنطن حل مجموعة كاملة من المهام: "من المجموعة المستهدفة لمسببات الأمراض الخطيرة إلى إعداد أراضي الجمهوريات السوفيتية السابقة لنشر مجموعات عسكرية أمريكية كبيرة".وحذر التقرير من أن "التحقيق أظهر أن الطبيعة المنهجية للأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، يمكن مقارنتها بعمل مماثل نفذه البنتاغون في دول أخرى".وعمل على التقرير 14 نائبا ونائبة في اللجنة النيابية الروسية، وسيرسل التقرير النهائي إلى الرئيس والحكومة ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق ومفوض حقوق الإنسان.
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روسيا
التحقيق البرلماني الروسي يكشف سعي واشنطن لتطوير سلاح بيولوجي عالمي
10:15 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
أكد تقرير اللجنة البرلمانية الروسية حول المختبرات البيولوجية الأمريكية، الصادر اليوم الأربعاء، أن البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي أصبح هجوما واسع النطاق.
وأكد التقرير أن "الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تطوير سلاح بيولوجي عالمي معدّل وراثيًا وقادر ليس على إصابة البشر فقط، بل الحيوانات أيضًا، وكذلك المحاصيل الزراعية. ويشمل استخدامه، من بين أمور أخرى، إلحاق أضرار اقتصادية واسعة النطاق وغير قابلة للإصلاح بالعدو (أعداء أمريكا)".
ونوه التقرير إلى أن "الجيش الأمريكي ينطلق من حقيقة أن امتلاك مثل هذه الأسلحة البيولوجية الفعالة للغاية سيغير طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة".
وتعمل واشنطن من أجل تحقيق هذه الغاية على تكثيف أنشطتها الطبية والبيولوجية في فضاء
ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتحديث المختبرات البيولوجية وفقًا للمعايير الأمريكية، والسعي للسيطرة على الخدمات الصحية الوطنية والوبائية والبيطرية.
وشدد التقرير على أن "اختصاصيي البنتاغون يشاركون في عمل جميع المختبرات المرجعية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية ذات الأنشطة المغلقة (سرية). ويُسمح للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها هذه المختبرات تنفيذ الدراسات ذات الطبيعة الثانوية فقط".
وبين التقرير أن ذلك يتيح لواشنطن حل مجموعة كاملة من المهام: "من المجموعة المستهدفة لمسببات الأمراض الخطيرة إلى إعداد أراضي الجمهوريات السوفيتية السابقة لنشر مجموعات عسكرية أمريكية كبيرة
".
وجاء في التقرير: "يمكن وصف الوضع الوبائي في أوكرانيا للعديد من الأمراض المعدية بأنه كارثي، وقد حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على الحق في إدارة الوضع بما يخدم مصالحها الخاصة. كان هذا بسبب هذه الأعمال المدمرة للقائم بأعمال وزير الصحة الأوكراني، والمواطنة الأمريكية أوليانا سوبرون، بعد انقلاب عام 2014. كما ضغط المسؤولون من أجل مصالح شركات الأدوية الأمريكية".
وحذر التقرير من أن "التحقيق أظهر أن الطبيعة المنهجية للأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، يمكن مقارنتها بعمل مماثل نفذه البنتاغون في دول أخرى".
وتابع التقرير: "ليس هناك شك في أنها (الأنشطة الأمريكية) تهدف في المقام الأول إلى دفع البلاد إلى فلك الهيمنة العسكرية الأمريكية، وإنشاء سيطرة خارجية على المخاطر الوبائية. لقد تحولت الدولة الأوكرانية في الواقع إلى ساحة اختبار كبيرة للتجارب البيولوجية العسكرية الأمريكية".
وعمل على التقرير 14 نائبا ونائبة في اللجنة النيابية الروسية، وسيرسل التقرير النهائي إلى الرئيس والحكومة ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق ومفوض حقوق الإنسان.