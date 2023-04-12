https://sputnikarabic.ae/20230412/تقرير-الولايات-المتحدة-تنشئ-قواعد-بيانات-عن-مقاومة-الإنسان-للكائنات-الحية-الدقيقة-1075823464.html
تقرير: الولايات المتحدة تنشئ قواعد بيانات عن مقاومة الإنسان للكائنات الحية الدقيقة
تقرير: الولايات المتحدة تنشئ قواعد بيانات عن مقاومة الإنسان للكائنات الحية الدقيقة
أعلنت اللجنة البرلمانية الروسية، أن الولايات المتحدة تقوم ببناء قواعد بيانات حول مقاومة المجموعات العرقية المختلفة لتأثيرات الكائنات الحية الدقيقة المسببة... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:42+0000
2023-04-12T11:42+0000
2023-04-12T11:42+0000
روسيا
مختبرات بيولوجية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأفادت لجنة التحقيق المختصة في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، في تقرير اليوم الأربعاء: "تقوم الولايات المتحدة ببناء قواعد بيانات حول مقاومة ممثلي الجماعات العرقية المختلفة لتأثيرات الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض واستجابتهم للأدوية".كما هو مذكور في التقرير، فإن الولايات المتحدة تجعل الدول تعتمد على شركات الأدوية الخاصة بها.وأشار التقرير النهائي للجنة البرلمانية الروسية، التي تحقق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، إلى أن توسع الوجود "البيولوجي" للولايات المتحدة في البلدان الأخرى يسمح لها (للولايات المتحدة) بالاقتراب من حدود خصومها الجيوسياسيين، بشكل لا يمكن السيطرة عليه.وجاء في التقرير، أن "التوسع في الوجود "البيولوجي" للولايات المتحدة في دول أخرى يسمح لها بالاقتراب عمليًا من حدود خصومها الجيوسياسيين، مما يخلق مواقع لاستخدام محتمل للأسلحة البيولوجية".
https://sputnikarabic.ae/20230412/تقرير-اللجنة-البرلمانية-الروسية-البرنامج-البيولوجي-العسكري-الأمريكي-أصبح-هجوما-واسع-النطاق-1075820919.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مختبرات بيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, مختبرات بيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
تقرير: الولايات المتحدة تنشئ قواعد بيانات عن مقاومة الإنسان للكائنات الحية الدقيقة
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أعلنت اللجنة البرلمانية الروسية، أن الولايات المتحدة تقوم ببناء قواعد بيانات حول مقاومة المجموعات العرقية المختلفة لتأثيرات الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض واستجابتها للأدوية.
وأفادت لجنة التحقيق المختصة في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، في تقرير اليوم الأربعاء: "تقوم الولايات المتحدة ببناء قواعد بيانات حول مقاومة ممثلي الجماعات العرقية المختلفة لتأثيرات الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض واستجابتهم للأدوية".
كما هو مذكور في التقرير، فإن الولايات المتحدة تجعل الدول تعتمد على شركات الأدوية الخاصة بها.
وتابع التقرير: "الولايات المتحدة تجعل البلدان المضيفة تعتمد على شركات الأدوية الخاصة بها. إنهم يروجون بنشاط للقاحات التي طورتها الشركات المتعاونة مع البنتاغون في أسواق هذه البلدان، على الرغم من حقيقة أن مثل هذه اللقاحات غالبًا ما تظهر كفاءة منخفضة (على سبيل المثال، اللقاحات المعلن عنها ضد الحمى النزفية الناجمة عن الإيبولا وماربورغ)".
وأشار التقرير النهائي للجنة البرلمانية الروسية، التي تحقق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، إلى أن توسع الوجود "البيولوجي" للولايات المتحدة في البلدان الأخرى يسمح لها (للولايات المتحدة) بالاقتراب من حدود خصومها الجيوسياسيين، بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وجاء في التقرير، أن "التوسع في الوجود "البيولوجي" للولايات المتحدة في دول أخرى يسمح لها بالاقتراب عمليًا من حدود خصومها الجيوسياسيين، مما يخلق مواقع لاستخدام محتمل للأسلحة البيولوجية".