https://sputnikarabic.ae/20230412/تونس-مصرع-10-مهاجرين-أفارقة-في-تحطم-قاربهم-قبالة-سواحل-البلاد-1075833509.html

تونس.. مصرع 10 مهاجرين أفارقة في تحطم قاربهم قبالة سواحل البلاد

تونس.. مصرع 10 مهاجرين أفارقة في تحطم قاربهم قبالة سواحل البلاد

قال خفر السواحل التونسي، اليوم الأربعاء، إن 10 مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم في... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T15:13+0000

2023-04-12T15:13+0000

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وبحسب المتحدث باسم الحرس الوطني حسام جبابلي "تم إنقاذ 72 مهاجرا وانتشال عشر جثث بعد غرق القارب أمس الثلاثاء، قبالة صفاقس جنوبي البلاد.وأوضح جبابلي في تصريحات لوسائل إعلام غربية أن القتلى مواطنون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.وأمس الثلاثاء، أعلن الحرس الوطني التونسي إحباط عمليتي عبور غير شرعي للحدود البحرية قبالة صفاقس والثانية في شمال البلاد. وإجمالاً، تم إنقاذ 76 مهاجراً بينهم أربعة تونسيين فقط.وقال فوزي المصمودي المتحدث باسم محاكم صفاقس، إنه بالإضافة إلى القتلى العشرة، فقد "ما بين 20 و30" مهاجرا أفارقة آخرين بعد غرق القارب قبالة سواحل صفاقس".ولقي 27 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء حتفهم أو فقدوا بعد تحطم قاربين أخريين يومي الجمعة والسبت قبالة تونس.وفي نهاية مارس/آذار الماضي، تم انتشال جثث 29 مهاجرا أفريقيا بعد حطام ثلاث سفن منفصلة قبالة الساحل التونسي.وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.والجمعة الماضي، أعلن الحرس الوطني التونسي، أنه أنقذ أو اعترض "14406 أشخاص، 13138 منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقي تونسيون"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في نفس الفترة من عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230322/مصرع-5-مهاجرين-وفقدان-28-إثر-غرق-قارب-قبالة-سواحل-تونس-1075052439.html

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