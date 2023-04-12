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https://sputnikarabic.ae/20230412/خريطة-جديدة-للمادة-المظلمة-تؤكد-صحة-نظرية-أينشتاين-للنسبية-العامة-1075825892.html
خريطة جديدة للمادة المظلمة تؤكد صحة نظرية أينشتاين للنسبية العامة
خريطة جديدة للمادة المظلمة تؤكد صحة نظرية أينشتاين للنسبية العامة
استخدم باحثون تلسكوب "أتاكاما لعلم الكونيات" لإنشاء خريطة جديدة للمادة المظلمة، تظهر توزعها في الكون، الأمر الذي اعتبره العلماء اختراقا علميا كبيرا. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T13:05+0000
2023-04-12T13:05+0000
مجتمع
علوم
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وقدم الباحثون مجموعة من الأوراق البحثية إلى مجلة الفيزياء الفلكية يعرضون فيها خريطة جديدة "للمادة المظلمة" موزعة على ربع السماء، وتمتد في عمق الكون، والتي تؤكد نظرية "أينشتاين" حول كيفية "نمو الهياكل الضخمة وانحناء الضوء" على مدى عمر الكون البالغ 14 مليارعام.وتمتد هذه المنطقة الضخمة لمئات الملايين من السنين الضوئية.وتشبه إلى حد ما الصور المظلمة، ولكن بدلاً من مجرد وجود اللون الأسود في الصورة المظلمة، يوجد نسيج وكتل من المادة المظلمة، كما لو كان الضوء يتدفق عبر ستارة من القماش بها الكثير من العقد والتموجات.قال ديفيد سبيرغيل، أستاذ علم الفلك، ورئيس مؤسسة "سيمونز"، إنه "يمكن عادة لعلماء الفلك قياس الضوء فقط، لذلك نرى كيف يتم توزيع المجرات عبر الكون، وهذه الملاحظات تكشف عن توزيع الكتلة المظلمة، لذلك تظهر في المقام الأول كيف يتم توزيع المادة المظلمة من خلال كوننا".وأضاف شيرون: "من اللافت للنظر أن 80% من كتلة الكون غير مرئية، ومن خلال رسم خرائط المادة المظلمة عبر السماء، تسمح لنا قياسات عدسات تلسكوب أتاكاما برؤية هذا العالم غير المرئي بوضوح".وبحسب مجلة scitechdaily العلمية، فإنه "على الرغم من أن المادة المظلمة تشكل معظم الكون، فقد كان من الصعب اكتشافها لأنها لا تتفاعل مع الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي، على حد علمنا، تتفاعل فقط مع الجاذبية".
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علوم
علوم

خريطة جديدة للمادة المظلمة تؤكد صحة نظرية أينشتاين للنسبية العامة

13:05 GMT 12.04.2023
© Photo / P. van Dokkum; R. Abraham; STScI, Space Telescope Science Institute / كان من المتوقع أن تحوي المجرة "NGC 1052-DF2" في كوكبة "الحوت" من المادة المظلمة بـ 400 مرة أكثر مما تظهره الدراسات
كان من المتوقع أن تحوي المجرة NGC 1052-DF2 في كوكبة الحوت من المادة المظلمة بـ 400 مرة أكثر مما تظهره الدراسات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© Photo / P. van Dokkum; R. Abraham; STScI, Space Telescope Science Institute /
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استخدم باحثون تلسكوب "أتاكاما لعلم الكونيات" لإنشاء خريطة جديدة للمادة المظلمة، تظهر توزعها في الكون، الأمر الذي اعتبره العلماء اختراقا علميا كبيرا.
وقدم الباحثون مجموعة من الأوراق البحثية إلى مجلة الفيزياء الفلكية يعرضون فيها خريطة جديدة "للمادة المظلمة" موزعة على ربع السماء، وتمتد في عمق الكون، والتي تؤكد نظرية "أينشتاين" حول كيفية "نمو الهياكل الضخمة وانحناء الضوء" على مدى عمر الكون البالغ 14 مليارعام.

وتظهر المناطق البرتقالية في الخريطة كتلة ضخمة من المادة المظلمة تتخللها مناطق أرجوانية حيث ينعدم وجود أي شيء.

وتمتد هذه المنطقة الضخمة لمئات الملايين من السنين الضوئية.
وتشبه إلى حد ما الصور المظلمة، ولكن بدلاً من مجرد وجود اللون الأسود في الصورة المظلمة، يوجد نسيج وكتل من المادة المظلمة، كما لو كان الضوء يتدفق عبر ستارة من القماش بها الكثير من العقد والتموجات.
أحد أصناف الكائنات المائية من فصيلة خيار البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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قال ديفيد سبيرغيل، أستاذ علم الفلك، ورئيس مؤسسة "سيمونز"، إنه "يمكن عادة لعلماء الفلك قياس الضوء فقط، لذلك نرى كيف يتم توزيع المجرات عبر الكون، وهذه الملاحظات تكشف عن توزيع الكتلة المظلمة، لذلك تظهر في المقام الأول كيف يتم توزيع المادة المظلمة من خلال كوننا".

وقال بليك شيرون، أستاذ علم الكونيات في جامعة كامبريدج: "لقد رسمنا خريطة لتوزيع المادة المظلمة غير المرئية عبر السماء، وهو تماما كما تتنبأ نظرياتنا، وهذا دليل مذهل على أننا نفهم قصة كيف تشكلت البنية في كوننا على مدى مليارات السنين، من بعد الانفجار العظيم مباشرة إلى اليوم".

وأضاف شيرون: "من اللافت للنظر أن 80% من كتلة الكون غير مرئية، ومن خلال رسم خرائط المادة المظلمة عبر السماء، تسمح لنا قياسات عدسات تلسكوب أتاكاما برؤية هذا العالم غير المرئي بوضوح".
وبحسب مجلة scitechdaily العلمية، فإنه "على الرغم من أن المادة المظلمة تشكل معظم الكون، فقد كان من الصعب اكتشافها لأنها لا تتفاعل مع الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي، على حد علمنا، تتفاعل فقط مع الجاذبية".
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