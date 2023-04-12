https://sputnikarabic.ae/20230412/خريطة-جديدة-للمادة-المظلمة-تؤكد-صحة-نظرية-أينشتاين-للنسبية-العامة-1075825892.html

خريطة جديدة للمادة المظلمة تؤكد صحة نظرية أينشتاين للنسبية العامة

خريطة جديدة للمادة المظلمة تؤكد صحة نظرية أينشتاين للنسبية العامة

استخدم باحثون تلسكوب "أتاكاما لعلم الكونيات" لإنشاء خريطة جديدة للمادة المظلمة، تظهر توزعها في الكون، الأمر الذي اعتبره العلماء اختراقا علميا كبيرا. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T13:05+0000

2023-04-12T13:05+0000

2023-04-12T13:05+0000

مجتمع

علوم

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وقدم الباحثون مجموعة من الأوراق البحثية إلى مجلة الفيزياء الفلكية يعرضون فيها خريطة جديدة "للمادة المظلمة" موزعة على ربع السماء، وتمتد في عمق الكون، والتي تؤكد نظرية "أينشتاين" حول كيفية "نمو الهياكل الضخمة وانحناء الضوء" على مدى عمر الكون البالغ 14 مليارعام.وتمتد هذه المنطقة الضخمة لمئات الملايين من السنين الضوئية.وتشبه إلى حد ما الصور المظلمة، ولكن بدلاً من مجرد وجود اللون الأسود في الصورة المظلمة، يوجد نسيج وكتل من المادة المظلمة، كما لو كان الضوء يتدفق عبر ستارة من القماش بها الكثير من العقد والتموجات.قال ديفيد سبيرغيل، أستاذ علم الفلك، ورئيس مؤسسة "سيمونز"، إنه "يمكن عادة لعلماء الفلك قياس الضوء فقط، لذلك نرى كيف يتم توزيع المجرات عبر الكون، وهذه الملاحظات تكشف عن توزيع الكتلة المظلمة، لذلك تظهر في المقام الأول كيف يتم توزيع المادة المظلمة من خلال كوننا".وأضاف شيرون: "من اللافت للنظر أن 80% من كتلة الكون غير مرئية، ومن خلال رسم خرائط المادة المظلمة عبر السماء، تسمح لنا قياسات عدسات تلسكوب أتاكاما برؤية هذا العالم غير المرئي بوضوح".وبحسب مجلة scitechdaily العلمية، فإنه "على الرغم من أن المادة المظلمة تشكل معظم الكون، فقد كان من الصعب اكتشافها لأنها لا تتفاعل مع الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي، على حد علمنا، تتفاعل فقط مع الجاذبية".

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