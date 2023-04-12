https://sputnikarabic.ae/20230412/دراسة-تكشف-عن-مادة-تساعد-على-الوقاية-من-الربو-1075826762.html
دراسة تكشف عن مادة تساعد على الوقاية من الربو
دراسة تكشف عن مادة تساعد على الوقاية من الربو
أظهرت دراسة حديثة أُجريت في البرازيل، أن الحصة اليومية من سلالة الخميرة المستخدمة في إنتاج "روح الكاشاسا" المقطرة المصنوعة من عصير قصب السكر المخمر، بمثابة... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T13:14+0000
2023-04-12T13:14+0000
2023-04-12T13:14+0000
مجتمع
علوم
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ونشرت مجلة "ساينس تيك ديلي"، اليوم الأربعاء، نتائج دراسة من "بروبيوتيك أند أنتي ميكروبال بروتين"، والتي قام بتأليفها باحثون من جامعة "ساو باولو" والجامعة الفيدرالية في ميناس غيرايس. كانت سلالة الخميرة المحددة المستخدمة في الدراسة هي "Saccharomyces cerevisiae UFMG A-90".ويعد الربو اضطرابًا رئويًا منتشرًا يؤدي إلى صعوبات في التنفس.ويبدأ الربو في كثير من الأحيان في مرحلة الطفولة، ويتسم بالتهاب مجرى الهواء، وتدفق الهواء المقيد، وتغيرات في بنية الشعب الهوائية.على الرغم من الاهتمام المتزايد باستخدام البروبيوتيك لمنع أو علاج الحساسية، ومختلف الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي والعصبي، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الجرعة المثالية ونظام الإعطاء لضمان الفوائد المرجوة.
https://sputnikarabic.ae/20230410/دراسة-تكشف-كيفية-علاج-مشكلة-الموت-المرتبط-بالنوم--1075740441.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
دراسة تكشف عن مادة تساعد على الوقاية من الربو
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أظهرت دراسة حديثة أُجريت في البرازيل، أن الحصة اليومية من سلالة الخميرة المستخدمة في إنتاج "روح الكاشاسا" المقطرة المصنوعة من عصير قصب السكر المخمر، بمثابة إجراء وقائي ضد الربو.
ونشرت مجلة "ساينس تيك ديلي
"، اليوم الأربعاء، نتائج دراسة من "بروبيوتيك أند أنتي ميكروبال بروتين"، والتي قام بتأليفها باحثون من جامعة "ساو باولو" والجامعة الفيدرالية في ميناس غيرايس. كانت سلالة الخميرة المحددة المستخدمة في الدراسة هي "Saccharomyces cerevisiae UFMG A-90".
وأجرى العلماء البرازيليون تجارب سريرية على الفئران لتحديد الجرعة المثلى وطريقة الإعطاء، وتشير النتائج إلى أن الجرعات اليومية العالية من البروبيوتيك (المعينات الحيوية) مطلوبة للحصول على فوائدها.
ويعد الربو اضطرابًا رئويًا منتشرًا يؤدي إلى صعوبات في التنفس.
تؤثر هذه الحالة على نحو 334 مليون فرد في جميع الفئات العمرية حول العالم.
ويبدأ الربو
في كثير من الأحيان في مرحلة الطفولة، ويتسم بالتهاب مجرى الهواء، وتدفق الهواء المقيد، وتغيرات في بنية الشعب الهوائية.
على الرغم من الاهتمام المتزايد باستخدام البروبيوتيك لمنع أو علاج الحساسية، ومختلف الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي والعصبي، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الجرعة المثالية ونظام الإعطاء لضمان الفوائد المرجوة.