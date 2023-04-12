https://sputnikarabic.ae/20230412/رئيس-الأركان-الجزائري-يبحث-التعاون-العسكري-والأمني-مع-نظيره-السعودي--1075826949.html
رئيس الأركان الجزائري يبحث التعاون العسكري والأمني مع نظيره السعودي
رئيس الأركان الجزائري يبحث التعاون العسكري والأمني مع نظيره السعودي
بحث رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي، سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T13:22+0000
2023-04-12T13:22+0000
2023-04-12T13:26+0000
العالم العربي
رئيس الأركان
الجزائر
لقاء
السعودية
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن شنقريحة بحث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، على هامش مشاركته في افتتاح معرض الدفاع والأمن في ريو دي جانيرو، سبل تعزيز مجالات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.كما أضاف البيان أن رئيس الأركان الجزائري كانت له كذلك عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي الشركات الهندية المشاركة في هذا المعرض.وعقد شنقريحة، وفق البيان، جلسة عمل مع القائمين على الشركة البرازيلية لتصنيع الطائرات "أومبراير"، ليطوف بعدها ببعض أجنحة معرض (LAAD-2023) قصد الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة الأسلحة ومختلف الصناعات العسكرية.ويشارك رئيس أركان الجيش، في اليوم الثاني من زيارته إلى البرازيل، في مراسم افتتاح معرض الدفاع والأمن (LAAD-2023) في طبعته الـ13 في ريو دي جانيرو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, رئيس الأركان, الجزائر, لقاء, السعودية
العالم العربي, رئيس الأركان, الجزائر, لقاء, السعودية
رئيس الأركان الجزائري يبحث التعاون العسكري والأمني مع نظيره السعودي
13:22 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
بحث رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي، سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن شنقريحة بحث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، على هامش مشاركته في افتتاح معرض الدفاع والأمن في ريو دي جانيرو، سبل تعزيز مجالات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.
كما أضاف البيان أن رئيس الأركان الجزائري كانت له كذلك عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي الشركات الهندية المشاركة في هذا المعرض.
وعقد شنقريحة، وفق البيان، جلسة عمل مع القائمين على الشركة البرازيلية لتصنيع الطائرات "أومبراير"، ليطوف بعدها ببعض أجنحة معرض (LAAD-2023) قصد الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة الأسلحة ومختلف الصناعات العسكرية.
ويشارك رئيس أركان الجيش، في اليوم الثاني من زيارته إلى البرازيل، في مراسم افتتاح معرض الدفاع والأمن (LAAD-2023) في طبعته الـ13 في ريو دي جانيرو.