https://sputnikarabic.ae/20230412/رئيس-الأركان-الروماني-التعاون-مع-الناتو-هو-الركيزة-الأساسية-لسياسة-بوخارست-الأمنية-1075825049.html
رئيس الأركان الروماني: التعاون مع الناتو هو الركيزة الأساسية لسياسة بوخارست الأمنية
رئيس الأركان الروماني: التعاون مع الناتو هو الركيزة الأساسية لسياسة بوخارست الأمنية
صرح رئيس هيئة الأركان في رومانيا، دانييل بيتريسكو، اليوم الأربعاء، بأن التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" هو الركيزة الأساسية لسياسة الأمن الرومانية. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T12:11+0000
2023-04-12T12:11+0000
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كيشناو - سبوتنيك. وقال بيتريسكو، في مؤتمر صحفي مصغر مع رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" الأدميرال روبرت باور: "منظمة حلف شمال الأطلسي تبقى بالنسبة لرومانيا الركيزة الأساسية للسياسة الأمنية، حيث عززنا القدرة الدفاعية لدرع "الناتو" في رومانيا".وأشار إلى أنه يعمل حاليا أكثر من 30 برنامج دعم دفاعي في رومانيا، من أولوياتها تأمين قدرات القوات البحرية.وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في أوائل نيسان/ أبريل، دعمه لتعزيز وجود "الناتو" في منطقة البحر الأسود، من أجل تعزيز أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن الإدارة الأمريكية تعتزم تطوير استراتيجية للبحر الأسود بحلول حزيران/ يونيو، بتطويرها لهذه الوثيقة، تنطلق واشنطن من حقيقة أن الدول الثلاث على ساحل البحر الأسود الأعضاء في الناتو، وأوكرانيا بلد صديق للولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الناتو-يرسل-طائرات-أواكس-إلى-رومانيا-للقيام-بعمليات-استطلاع-ضد-روسيا-1072224346.html
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العالم, الناتو, رومانيا, رئيس الأركان
العالم, الناتو, رومانيا, رئيس الأركان
رئيس الأركان الروماني: التعاون مع الناتو هو الركيزة الأساسية لسياسة بوخارست الأمنية
12:11 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس هيئة الأركان في رومانيا، دانييل بيتريسكو، اليوم الأربعاء، بأن التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" هو الركيزة الأساسية لسياسة الأمن الرومانية.
كيشناو - سبوتنيك. وقال بيتريسكو، في مؤتمر صحفي مصغر مع رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" الأدميرال روبرت باور: "منظمة حلف شمال الأطلسي تبقى بالنسبة لرومانيا الركيزة الأساسية للسياسة الأمنية، حيث عززنا القدرة الدفاعية لدرع "الناتو" في رومانيا".
وأشار إلى أنه يعمل حاليا أكثر من 30 برنامج دعم دفاعي في رومانيا، من أولوياتها تأمين قدرات القوات البحرية.
من جانبه قال باور، "إن رومانيا أبدت التزامًا منذ اليوم الأول للانضمام إلى الحلف، مما يثبت أنها تدرك القيمة الحقيقية للدفاع الجماعي".
وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في أوائل نيسان/ أبريل، دعمه لتعزيز وجود "الناتو" في منطقة البحر الأسود، من أجل تعزيز أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن الإدارة الأمريكية تعتزم تطوير استراتيجية للبحر الأسود بحلول حزيران/ يونيو، بتطويرها لهذه الوثيقة، تنطلق واشنطن من حقيقة أن الدول الثلاث على ساحل البحر الأسود الأعضاء في الناتو، وأوكرانيا بلد صديق للولايات المتحدة الأمريكية.