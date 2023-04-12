عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230412/رواد-الفضاء-في-العالم-وجوه-نتذكرها-اليوم-في-تاريخ-استكشاف-الفضاء-1075767674.html
رواد الفضاء في العالم... وجوه نتذكرها اليوم في تاريخ استكشاف الفضاء
رواد الفضاء في العالم... وجوه نتذكرها اليوم في تاريخ استكشاف الفضاء
تحتفل روسيا، اليوم 12 أبريل/ نيسان، بيوم رواد الفضاء، إذ مر 62 عامًا على أول رحلة طيران إلى الفضاء. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T06:00+0000
2023-04-12T08:00+0000
وسائط متعددة
صور
ناسا
روسكوسموس
أخبار محطة الفضاء الدولية
الفضاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075767836_0:241:2357:1567_1920x0_80_0_0_617a4cb3e4e495ebdc34cb7a5beb2da2.jpg
أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي "سبوتنيك-1"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1957. وكان أول إنسان توجه إلى الفضاء هو يوري غاغارين، أرسله الاتحاد السوفيتي مرة أخرى في رحلة في مدار واحد حول الأرض في 12 أبريل عام 1961.شاهد أيضا - يوري غاغارين يوم 12 أبريل 1961في غضون 10 سنوات من تلك الرحلة البشرية الأولى، سار رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر. قام عضوا طاقم بعثة "أبولو-11"، نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين، بأول هبوط على سطح القمر في 20 يوليو/ تموز عام 1969. وطأ ما مجموعه 12 أمريكيًا في ست بعثات منفصلة لأبولو سطح القمر بين يوليو 1969 وديسمبر/ كانون الأول 1972.اقرأ ايضا - ابنة غاغارين تكشف هواياته ورحلته إلى الفضاء: ظنوا أن فرصة نجاته 50% وأقلمنذ ذلك الحين، لم يغادر أي إنسان مدار الأرض، لكن أكثر من 500 رجل وامرأة قضوا ما يصل إلى 438 يومًا في الفضاء. بدأت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، سلسلة من المحطات الفضائية السوفيتية (الروسية منذ ديسمبر 1991)، قدمت الولايات المتحدة محطة "سكاي لاب" والعديد من رحلات المكوك الفضائي التي تدور حول الأرض لفترات متفاوتة من الإشغال البشري والنشاط.شاهد أيضا - ماسك يكشف عن سؤاله لرائد الفضاء الأول غاغارينمنذ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000، عندما استقر طاقمها الأول، وحتى اكتمالها عام 2011، كانت محطة الفضاء الدولية (ISS) بمثابة قاعدة للبشر الذين يعيشون ويعملون في الفضاء على أساس دائم. ومن المقرر أن يستمر استخدامها بهذه الطريقة حتى عام 2024 على الأقل.منذ عام 1957، جمعت الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض والمركبات الفضائية الروبوتية التي تبتعد عن الأرض بيانات قيمة عن الشمس والأرض والأجسام الأخرى في النظام الشمسي والكون خارجها.هبطت المركبات الفضائية الروبوتية على القمر، وكواكب الزهرة والمريخ، وتيتان، ومذنب، وأربعة كويكبات، وزارت جميع الكواكب الرئيسية، وحلقت بواسطة أجسام حزام كايبر وبواسطة نوى المذنبات، بما في ذلك مذنب هالي، وسافرت في الداخل النظام الشمسي.استخدم العلماء البيانات المستمدة من الفضاء لتعميق فهم الإنسان لأصل وتطور المجرات والنجوم والكواكب والظواهر الكونية الأخرى.شاهد أيضا - بيتزا وآيس كريم وغيرها... ماذا يأكل ويطبخ رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدوليةكما قدمت الأقمار الصناعية المدارية، ولا تزال تقدم، خدمات مهمة للحياة اليومية لكثير من الناس على الأرض. تقدم أقمار الأرصاد الجوية معلومات عن أنماط الطقس على المدى القصير والطويل والأسباب الكامنة وراءها. تستشعر الأقمار الصناعية الأخرى لرصد مناطق الأرض والمحيطات عن بُعد، وتجميع البيانات التي تعمل على تحسين إدارة موارد الأرض والتي تساعد في فهم تغير المناخ العالمي.اقرأ أيضا - علماء صينيون يلجؤون إلى الأقمار الصناعية لتعزيز أبحاث التنبؤ بالزلازل تسمح أقمار الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل أساسي بالنقل الفوري للصوت والصور والبيانات على أساس عالمي. تقدم الأقمار الصناعية التي تديرها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان والهند وأوروبا معلومات دقيقة عن الملاحة وتحديد المواقع والتوقيت أصبحت ضرورية للعديد من مستخدمي الأرض. كما أصبحت الأقمار الصناعية لرصد الأرض مفيدة للغاية للسلطات العسكرية في العديد من البلدان باعتبارها مكملة لقواتها البرية والبحرية والجوية وقدمت معلومات مهمة تتعلق بالأمن إلى القادة الوطنيين.قد يعجبك أيضا - النقب تحاكي المريخ... رواد فضاء من أوروبا وإسرائيل في أول بعثة إلى الفضاء (صور)مع اتضاح الفوائد العديدة للنشاط الفضائي، انضمت دول أخرى إلى الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في تطوير برامجها الفضائية الخاصة. وهي تشمل عددًا من دول أوروبا الغربية التي تعمل بشكل فردي. وبعد عام 1975، بشكل تعاوني من خلال وكالة الفضاء الأوروبية، وكذلك الصين واليابان وكندا والهند وإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والبرازيل. وبحلول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كان لدى أكثر من 50 دولة وكالات فضائية أو هيئات حكومية أخرى تقوم بأنشطة فضائية.اقرأ أيضا - روسيا والإمارات تجهزان "منصة غاغارين" لإطلاق صاروخ جديد
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075767836_0:0:2357:1769_1920x0_80_0_0_96bfa5b7d27288a33979859b1940ce21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, ناسا, روسكوسموس, أخبار محطة الفضاء الدولية, الفضاء
фото, صور, ناسا, روسكوسموس, أخبار محطة الفضاء الدولية, الفضاء

رواد الفضاء في العالم... وجوه نتذكرها اليوم في تاريخ استكشاف الفضاء

06:00 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 12.04.2023)
تابعنا عبرTelegram
تحتفل روسيا، اليوم 12 أبريل/ نيسان، بيوم رواد الفضاء، إذ مر 62 عامًا على أول رحلة طيران إلى الفضاء.
أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي "سبوتنيك-1"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1957. وكان أول إنسان توجه إلى الفضاء هو يوري غاغارين، أرسله الاتحاد السوفيتي مرة أخرى في رحلة في مدار واحد حول الأرض في 12 أبريل عام 1961.
شاهد أيضا - يوري غاغارين يوم 12 أبريل 1961
في غضون 10 سنوات من تلك الرحلة البشرية الأولى، سار رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر. قام عضوا طاقم بعثة "أبولو-11"، نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين، بأول هبوط على سطح القمر في 20 يوليو/ تموز عام 1969. وطأ ما مجموعه 12 أمريكيًا في ست بعثات منفصلة لأبولو سطح القمر بين يوليو 1969 وديسمبر/ كانون الأول 1972.
اقرأ ايضا - ابنة غاغارين تكشف هواياته ورحلته إلى الفضاء: ظنوا أن فرصة نجاته 50% وأقل
منذ ذلك الحين، لم يغادر أي إنسان مدار الأرض، لكن أكثر من 500 رجل وامرأة قضوا ما يصل إلى 438 يومًا في الفضاء.
بدأت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، سلسلة من المحطات الفضائية السوفيتية (الروسية منذ ديسمبر 1991)، قدمت الولايات المتحدة محطة "سكاي لاب" والعديد من رحلات المكوك الفضائي التي تدور حول الأرض لفترات متفاوتة من الإشغال البشري والنشاط.
شاهد أيضا - ماسك يكشف عن سؤاله لرائد الفضاء الأول غاغارين
منذ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000، عندما استقر طاقمها الأول، وحتى اكتمالها عام 2011، كانت محطة الفضاء الدولية (ISS) بمثابة قاعدة للبشر الذين يعيشون ويعملون في الفضاء على أساس دائم. ومن المقرر أن يستمر استخدامها بهذه الطريقة حتى عام 2024 على الأقل.
© Sputnik

كونستانتين إدواردوفيتش تسيولكوفسكي (1857-1935)، عالم سوفيتي، مؤسس نظرية الاتصالات بين الكواكب، مؤلف أكبر الاكتشافات في تكنولوجيا الصواريخ في ورشته.

كونستانتين إدواردوفيتش تسيولكوفسكي (1857-1935)، عالم سوفيتي، مؤسس نظرية الاتصالات بين الكواكب، مؤلف أكبر الاكتشافات في تكنولوجيا الصواريخ في ورشته. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik

كونستانتين إدواردوفيتش تسيولكوفسكي (1857-1935)، عالم سوفيتي، مؤسس نظرية الاتصالات بين الكواكب، مؤلف أكبر الاكتشافات في تكنولوجيا الصواريخ في ورشته.

© Sputnik

سيرغي بافلوفيتش كوروليوف مع كلب قبل إطلاقه إلى الفضاء، 1960.

سيرغي بافلوفيتش كوروليوف مع كلب قبل إطلاقه إلى الفضاء، 1960. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik

سيرغي بافلوفيتش كوروليوف مع كلب قبل إطلاقه إلى الفضاء، 1960.

© Sputnik . Yuryi Abramochkin

طيار ورائد فضاء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، بطل الاتحاد السوفيتي يوري ألكسيفيتش غاغارين، يمسك بنموذج لطائرة رياضية. تعلّم يوري غاغارين الطيران على هذه الطائرة في عام 1955، حيث كان طالبًا في نادي ساراتوف للطيران. تم تقديم هذا النموذج له من قبل الطيارين الرياضيين في نادي الطيران المركزي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الذي سمي على اسم "ف.ب. تشكالوف".

طيار ورائد فضاء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، بطل الاتحاد السوفيتي يوري ألكسيفيتش غاغارين، يمسك بنموذج لطائرة رياضية. تعلّم يوري غاغارين الطيران على هذه الطائرة في عام 1955، حيث كان طالبًا في نادي ساراتوف للطيران. تم تقديم هذا النموذج له من قبل الطيارين الرياضيين في نادي الطيران المركزي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الذي سمي على اسم &quot;ف.ب. تشكالوف&quot;. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Yuryi Abramochkin

طيار ورائد فضاء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، بطل الاتحاد السوفيتي يوري ألكسيفيتش غاغارين، يمسك بنموذج لطائرة رياضية. تعلّم يوري غاغارين الطيران على هذه الطائرة في عام 1955، حيث كان طالبًا في نادي ساراتوف للطيران. تم تقديم هذا النموذج له من قبل الطيارين الرياضيين في نادي الطيران المركزي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الذي سمي على اسم "ف.ب. تشكالوف".

© Sputnik . Snegirev Igor

رائد الفضاء السوفيتي غيرمان تيتوف أثناء التدريب على رحلة فضائية. تمرين الطاولة الهزازة، عام 1961.

رائد الفضاء السوفيتي غيرمان تيتوف أثناء التدريب على رحلة فضائية. تمرين الطاولة الهزازة، عام 1961. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Snegirev Igor

رائد الفضاء السوفيتي غيرمان تيتوف أثناء التدريب على رحلة فضائية. تمرين الطاولة الهزازة، عام 1961.

© AP Photo / Russian Space Agency

قائد محطة الفضاء يوري أوساتشوف، ورائد الفضاء تالغات موساباييف، يستقبلان مليونير كاليفورنيا الأمريكي دينيس تيتو، في محطة الفضاء الدولية، عام 2001.

قائد محطة الفضاء يوري أوساتشوف، ورائد الفضاء تالغات موساباييف، يستقبلان مليونير كاليفورنيا الأمريكي دينيس تيتو، في محطة الفضاء الدولية، عام 2001. - سبوتنيك عربي
5/15
© AP Photo / Russian Space Agency

قائد محطة الفضاء يوري أوساتشوف، ورائد الفضاء تالغات موساباييف، يستقبلان مليونير كاليفورنيا الأمريكي دينيس تيتو، في محطة الفضاء الدولية، عام 2001.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من الفيلم الوثائقي بعنوان "في بدلة فضاء فوق الكوكب"، تم تصويرها في الفضاء. رائد الفضاء أليكسي ليونوف في الفضاء المفتوح.

لقطة من الفيلم الوثائقي بعنوان &quot;في بدلة فضاء فوق الكوكب&quot;، تم تصويرها في الفضاء. رائد الفضاء أليكسي ليونوف في الفضاء المفتوح. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من الفيلم الوثائقي بعنوان "في بدلة فضاء فوق الكوكب"، تم تصويرها في الفضاء. رائد الفضاء أليكسي ليونوف في الفضاء المفتوح.

© Photo / Public domain/NASA

أعضاء طاقم البعثة الأولى على وشك تناول الفاكهة الطازجة (برتقال) على متن وحدة خدمة "زفيزدا" بمحطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض (ISS). في الصورة من اليسار: رائد الفضاء يوري ب. غيدزينكو، قائد "سويوز". رائد الفضاء وليام م. شيبرد، قائد البعثة. ورائد الفضاء سيرغي كريكاليف، مهندس طيران.

أعضاء طاقم البعثة الأولى على وشك تناول الفاكهة الطازجة (برتقال) على متن وحدة خدمة &quot;زفيزدا&quot; بمحطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض (ISS). في الصورة من اليسار: رائد الفضاء يوري ب. غيدزينكو، قائد &quot;سويوز&quot;. رائد الفضاء وليام م. شيبرد، قائد البعثة. ورائد الفضاء سيرغي كريكاليف، مهندس طيران. - سبوتنيك عربي
7/15
© Photo / Public domain/NASA

أعضاء طاقم البعثة الأولى على وشك تناول الفاكهة الطازجة (برتقال) على متن وحدة خدمة "زفيزدا" بمحطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض (ISS). في الصورة من اليسار: رائد الفضاء يوري ب. غيدزينكو، قائد "سويوز". رائد الفضاء وليام م. شيبرد، قائد البعثة. ورائد الفضاء سيرغي كريكاليف، مهندس طيران.

© Sputnik . Vladimir Akimov / الانتقال إلى بنك الصور

أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا (1963)، تُقدم توقيعها للمعجبين.

أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا (1963)، تُقدم توقيعها للمعجبين. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Vladimir Akimov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا (1963)، تُقدم توقيعها للمعجبين.

© Sputnik . Nikolay Makarov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من فيلم "رحلة إلى المستقبل". الاستوديو المركزي للعلوم الشعبية والأفلام التربوية (تسنترناوتشفيلم). طيار رائد فضاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، قائد الطاقم أندريان نيكولاييف في قمرة القيادة للمركبة الفضائية "سويوز -9" أثناء الرحلة، 1970.

لقطة من فيلم &quot;رحلة إلى المستقبل&quot;. الاستوديو المركزي للعلوم الشعبية والأفلام التربوية (تسنترناوتشفيلم). طيار رائد فضاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، قائد الطاقم أندريان نيكولاييف في قمرة القيادة للمركبة الفضائية &quot;سويوز -9&quot; أثناء الرحلة، 1970. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Nikolay Makarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من فيلم "رحلة إلى المستقبل". الاستوديو المركزي للعلوم الشعبية والأفلام التربوية (تسنترناوتشفيلم). طيار رائد فضاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، قائد الطاقم أندريان نيكولاييف في قمرة القيادة للمركبة الفضائية "سويوز -9" أثناء الرحلة، 1970.

© Photo / Public domain/NASA

يشارك رائد الفضاء بروس ماكاندليس الثاني، المتخصص في المهمة، في عمل خارج المركبة (EVA)، على بعد أمتار قليلة من مقصورة مكوك الفضاء "تشالنجر". إنه يستخدم وحدة المناورة المأهولة التي يتم التحكم فيها يدويًا والتي تعمل بالنيتروجين (MMU). ويقوم بروس ماكاندليس الثاني هذا النشاط خارج المركبة دون أن يتم ربطه بالمكوك. تُظهر الصورة منظرًا سحابة للأرض في الخلفية.

يشارك رائد الفضاء بروس ماكاندليس الثاني، المتخصص في المهمة، في عمل خارج المركبة (EVA)، على بعد أمتار قليلة من مقصورة مكوك الفضاء &quot;تشالنجر&quot;. إنه يستخدم وحدة المناورة المأهولة التي يتم التحكم فيها يدويًا والتي تعمل بالنيتروجين (MMU). ويقوم بروس ماكاندليس الثاني هذا النشاط خارج المركبة دون أن يتم ربطه بالمكوك. تُظهر الصورة منظرًا سحابة للأرض في الخلفية. - سبوتنيك عربي
10/15
© Photo / Public domain/NASA

يشارك رائد الفضاء بروس ماكاندليس الثاني، المتخصص في المهمة، في عمل خارج المركبة (EVA)، على بعد أمتار قليلة من مقصورة مكوك الفضاء "تشالنجر". إنه يستخدم وحدة المناورة المأهولة التي يتم التحكم فيها يدويًا والتي تعمل بالنيتروجين (MMU). ويقوم بروس ماكاندليس الثاني هذا النشاط خارج المركبة دون أن يتم ربطه بالمكوك. تُظهر الصورة منظرًا سحابة للأرض في الخلفية.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

جون واتس يونغ، رائد فضاء أمريكي، شارك في رحلات فضائية على متن مركبة الفضاء "جيميني -3" و"جيميني- 10" و"أبولو -10" و"أبولو- 16".

جون واتس يونغ، رائد فضاء أمريكي، شارك في رحلات فضائية على متن مركبة الفضاء &quot;جيميني -3&quot; و&quot;جيميني- 10&quot; و&quot;أبولو -10&quot; و&quot;أبولو- 16&quot;. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

جون واتس يونغ، رائد فضاء أمريكي، شارك في رحلات فضائية على متن مركبة الفضاء "جيميني -3" و"جيميني- 10" و"أبولو -10" و"أبولو- 16".

© AP Photo

رائد فضاء "أبولو -11" نيل أرمسترونغ (يمين الصورة)، يسير على سطح القمر تاركًا وراءه آثار أقدام، 20 يوليو/ تموز 1969. يمكن رؤية العلم الأمريكي، الذي ثبته رواد الفضاء على السطح، بين أرمسترونغ والمركبة القمرية. إدوين ألدرين يُرى بالقرب من المركبة. أفاد رواد الفضاء بأن سطح القمر كان مثل الرمال الناعمة وتركوا آثار أقدام بعمق عدة بوصات أينما ساروا.

رائد فضاء &quot;أبولو -11&quot; نيل أرمسترونغ (يمين الصورة)، يسير على سطح القمر تاركًا وراءه آثار أقدام، 20 يوليو/ تموز 1969. يمكن رؤية العلم الأمريكي، الذي ثبته رواد الفضاء على السطح، بين أرمسترونغ والمركبة القمرية. إدوين ألدرين يُرى بالقرب من المركبة. أفاد رواد الفضاء بأن سطح القمر كان مثل الرمال الناعمة وتركوا آثار أقدام بعمق عدة بوصات أينما ساروا. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo

رائد فضاء "أبولو -11" نيل أرمسترونغ (يمين الصورة)، يسير على سطح القمر تاركًا وراءه آثار أقدام، 20 يوليو/ تموز 1969. يمكن رؤية العلم الأمريكي، الذي ثبته رواد الفضاء على السطح، بين أرمسترونغ والمركبة القمرية. إدوين ألدرين يُرى بالقرب من المركبة. أفاد رواد الفضاء بأن سطح القمر كان مثل الرمال الناعمة وتركوا آثار أقدام بعمق عدة بوصات أينما ساروا.

© Sputnik . Sergei Mamontovهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية
هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Sergei Mamontov
هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية
© Sputnik . Russian Space Agency Roscosmos / RSC "Energia" / الانتقال إلى بنك الصور

من اليسار إلى اليمين: رائد الفضاء أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج كليم شيبينكو، في محطة الفضاء الدولية، لتصوير فيلم "فيزوف" (التحدي)، عام 2021

من اليسار إلى اليمين: رائد الفضاء أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج كليم شيبينكو، في محطة الفضاء الدولية، لتصوير فيلم &quot;فيزوف&quot; (التحدي)، عام 2021 - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Russian Space Agency Roscosmos / RSC "Energia"
/
الانتقال إلى بنك الصور

من اليسار إلى اليمين: رائد الفضاء أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج كليم شيبينكو، في محطة الفضاء الدولية، لتصوير فيلم "فيزوف" (التحدي)، عام 2021

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار جاجارينا سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل روسيا الاتحادية واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة.

صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار جاجارينا سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل روسيا الاتحادية واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار جاجارينا سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل روسيا الاتحادية واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة.

منذ عام 1957، جمعت الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض والمركبات الفضائية الروبوتية التي تبتعد عن الأرض بيانات قيمة عن الشمس والأرض والأجسام الأخرى في النظام الشمسي والكون خارجها.
هبطت المركبات الفضائية الروبوتية على القمر، وكواكب الزهرة والمريخ، وتيتان، ومذنب، وأربعة كويكبات، وزارت جميع الكواكب الرئيسية، وحلقت بواسطة أجسام حزام كايبر وبواسطة نوى المذنبات، بما في ذلك مذنب هالي، وسافرت في الداخل النظام الشمسي.
استخدم العلماء البيانات المستمدة من الفضاء لتعميق فهم الإنسان لأصل وتطور المجرات والنجوم والكواكب والظواهر الكونية الأخرى.
شاهد أيضا - بيتزا وآيس كريم وغيرها... ماذا يأكل ويطبخ رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية
كما قدمت الأقمار الصناعية المدارية، ولا تزال تقدم، خدمات مهمة للحياة اليومية لكثير من الناس على الأرض. تقدم أقمار الأرصاد الجوية معلومات عن أنماط الطقس على المدى القصير والطويل والأسباب الكامنة وراءها. تستشعر الأقمار الصناعية الأخرى لرصد مناطق الأرض والمحيطات عن بُعد، وتجميع البيانات التي تعمل على تحسين إدارة موارد الأرض والتي تساعد في فهم تغير المناخ العالمي.
اقرأ أيضا - علماء صينيون يلجؤون إلى الأقمار الصناعية لتعزيز أبحاث التنبؤ بالزلازل
تسمح أقمار الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل أساسي بالنقل الفوري للصوت والصور والبيانات على أساس عالمي. تقدم الأقمار الصناعية التي تديرها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان والهند وأوروبا معلومات دقيقة عن الملاحة وتحديد المواقع والتوقيت أصبحت ضرورية للعديد من مستخدمي الأرض. كما أصبحت الأقمار الصناعية لرصد الأرض مفيدة للغاية للسلطات العسكرية في العديد من البلدان باعتبارها مكملة لقواتها البرية والبحرية والجوية وقدمت معلومات مهمة تتعلق بالأمن إلى القادة الوطنيين.
قد يعجبك أيضا - النقب تحاكي المريخ... رواد فضاء من أوروبا وإسرائيل في أول بعثة إلى الفضاء (صور)
مع اتضاح الفوائد العديدة للنشاط الفضائي، انضمت دول أخرى إلى الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في تطوير برامجها الفضائية الخاصة. وهي تشمل عددًا من دول أوروبا الغربية التي تعمل بشكل فردي. وبعد عام 1975، بشكل تعاوني من خلال وكالة الفضاء الأوروبية، وكذلك الصين واليابان وكندا والهند وإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والبرازيل. وبحلول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كان لدى أكثر من 50 دولة وكالات فضائية أو هيئات حكومية أخرى تقوم بأنشطة فضائية.
اقرأ أيضا - روسيا والإمارات تجهزان "منصة غاغارين" لإطلاق صاروخ جديد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала