https://sputnikarabic.ae/20230412/زيلينسكي--يختلس-400-مليون-دولار-كانت-مخصصة-للوقود-1075830155.html
زيلينسكي يختلس 400 مليون دولار كانت مخصصة للوقود
زيلينسكي يختلس 400 مليون دولار كانت مخصصة للوقود
قال الصحفي الأمريكي، الحائزعلى جائزة بوليتزر، سيمور هيرتش، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وحاشيته اختلسو الملايين الدولارات التي... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T14:11+0000
2023-04-12T14:11+0000
2023-04-12T14:11+0000
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ونقل هيرتش قوله عن ضابط مخابرات أمريكي مطلع، أن "زيلينسكي اشترى وقود الديزل من الروس بسعر مخفض، ومن يدفع ثمن الغاز والنفط؟ نحن".يتابع هيرتش، في مادة نُشرت على منصة Substack، أن "زيلينسكي والعديد من حاشيته أخذوا ملايين من الدولارات الأمريكية لدفع ثمن وقود الديزل، ويقدر محللو وكالة المخابرات المركزية ما لا يقل عن 400 مليون دولار اختلس العام الماضي".وضعت المفوضية الأوروبية عدة شروط لأوكرانيا لتصبح عضوا مرشحا في الاتحاد الأوروبي، من بينها تعزيز مكافحة الفساد.وفقا للنائبة الأولي لرئيس البرلمان الأوكراني، إيرينا هيراشتشينكو،: الرقابة السياسية في أوكرانيا تسببت في الإفلات من العقاب والفساد.
https://sputnikarabic.ae/20230412/إثيوبيا-محاولة-مصر-تسييس-مياه-نهر-النيل-وسد-النهضة-لا-تفيد-أي-طرف-1075823580.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
زيلينسكي يختلس 400 مليون دولار كانت مخصصة للوقود
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قال الصحفي الأمريكي، الحائزعلى جائزة بوليتزر، سيمور هيرتش، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وحاشيته اختلسو الملايين الدولارات التي خصصتها واشنطن للوقود".
ونقل هيرتش قوله عن ضابط مخابرات أمريكي مطلع، أن "زيلينسكي اشترى وقود الديزل من الروس بسعر مخفض، ومن يدفع ثمن الغاز والنفط؟ نحن".
يتابع هيرتش، في مادة نُشرت على منصة Substack
، أن "زيلينسكي والعديد من حاشيته أخذوا ملايين من الدولارات الأمريكية لدفع ثمن وقود الديزل، ويقدر محللو وكالة المخابرات المركزية ما لا يقل عن 400 مليون دولار اختلس العام الماضي".
وأضاف هيرتش، أن" مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز أبلغ الرئيس الأوكراني، في يناير/كانون الثاني، عن الفساد في كييف، وسلمه قائمة تضم 35 مسؤولاً وجنرالا. و بعد أسبوع ونصف، طرد زيلينسكي عشرات منهم، الذين يتفاخرون بقيادة سيارتهم المرسيدس الجديدة.
وضعت المفوضية الأوروبية عدة شروط لأوكرانيا لتصبح عضوا مرشحا في الاتحاد الأوروبي، من بينها تعزيز مكافحة الفساد.
وفقا للنائبة الأولي لرئيس البرلمان الأوكراني، إيرينا هيراشتشينكو،: الرقابة السياسية في أوكرانيا تسببت في الإفلات من العقاب والفساد.