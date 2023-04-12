https://sputnikarabic.ae/20230412/سوريا-تعلن-إعادة-فتح-سفارتها-في-تونس-1075819043.html

سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها في تونس

سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها في تونس

أعلنت الجمهورية العربية السورية إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T09:27+0000

2023-04-12T09:27+0000

2023-04-12T10:04+0000

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جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وقال البيان إن إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق.ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.وأوضح البيان أن هناك تواصلا وتشاورا مستمرا بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.وأشار البيان إلى روابط الأخوة العريقة التي تجمع البلدين، مشددا على ضرورة إعلاء قيم التضامن بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.وقبل أيام، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده لدى سوريا.وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة الشهر الماضي، أعلن فيها عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر هذا الأمر وأن بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري.وكان وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، بحثا، مطلع الشهر الماضي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.

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