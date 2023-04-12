https://sputnikarabic.ae/20230412/شعر-السعوديون-بالإهانة-ترامب-يهاجم-بايدن-بسبب-مصافحة-القبضة-مع-محمد-بن-سلمان-1075817413.html
"شعر السعوديون بالإهانة"... ترامب يهاجم بايدن بسبب "مصافحة القبضة" مع محمد بن سلمان
"شعر السعوديون بالإهانة"... ترامب يهاجم بايدن بسبب "مصافحة القبضة" مع محمد بن سلمان
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السلام بـ"قبضة اليد" بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عندما زار بايدن... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T09:13+0000
2023-04-12T09:13+0000
2023-04-12T09:15+0000
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وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "انظر إلى السعودية، انظر إلى ما حدث، إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا".وأضاف: "لقد قام بالسلام على ولي العهد السعودي بقبضة اليد، هل تعلم ما تعنيه قبضة اليد؟ تعني: لا تصافحني باليد لأن يدك قذرة"، متابعا: "لقد شعر السعوديون بالإهانة، أنت تفهم ذلك. لا أريد مصافحتك فلنسلم على بعضنا بقبضة اليد".وزار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السعودية في يوليو/ تموز الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، من أجل حضور قمة جدة للأمن والتنمية، وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز أمير مكة، خالد الفيصل، والذي قام بتوديعه عند مغادرته أيضا.وأكد بايدن، بعد لقائه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أنه غير نادم على وصف المملكة العربية السعودية بـ"دولة منبوذة"، لدورها المزعوم في مقتل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.من جهته، علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على الجدل الدائر بشأن اللقطة التي تداولتها وكالات الأنباء العالمية، ومحورها "مصافحة القبضة" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة الأخير للمملكة.وقال ابن فرحان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن خرج من "مصافحة القبضة" مع الأمير محمد بن سلمان "بلقاء مع زعيم رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بإعادة تنشيط السياسة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا".وأردف: "أرى الصورة أنها بمثابة فوز لبايدن".وهنا يقاطع مذيع "سي إن إن"، نيك روبرتسون، وزير الخارجية السعودي، سائلا إياه: "لكن هل اضطر بايدن للحصول على مصافحة قبضة لفتح الباب أمام كل ذلك؟"، ليجيبه الأمير فيصل بن فرحان: "لا أعرف لماذا نحن عالقون بـ"مصافحة القبضة"، أعتقد أن الزعيمين تبادلا المجاملات، وهذا طبيعي جدا".
https://sputnikarabic.ae/20220715/بايدن-ومحمد-بن-سلمان-يعلقان-على-مسألة-مقتل-الصحفي-السعودي-جمال-خاشقجي-1065120155.html
https://sputnikarabic.ae/20230106/مسؤولون-بايدن-يفتح-صفحة-جديدة-مع-ابن-سلمان-بمشاريع-عسكرية-واستخباراتية-لمواجهة-إيران-1071982705.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, جو بايدن, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, جو بايدن, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم
"شعر السعوديون بالإهانة"... ترامب يهاجم بايدن بسبب "مصافحة القبضة" مع محمد بن سلمان
09:13 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السلام بـ"قبضة اليد" بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عندما زار بايدن المملكة قبل أشهر.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "انظر إلى السعودية، انظر إلى ما حدث، إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا".
وأضاف: "لقد قام بالسلام على ولي العهد السعودي بقبضة اليد، هل تعلم ما تعنيه قبضة اليد؟ تعني: لا تصافحني باليد لأن يدك قذرة"، متابعا: "لقد شعر السعوديون بالإهانة، أنت تفهم ذلك. لا أريد مصافحتك فلنسلم على بعضنا بقبضة اليد".
وزار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السعودية في يوليو/ تموز الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، من أجل حضور قمة جدة للأمن والتنمية، وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز أمير مكة، خالد الفيصل، والذي قام بتوديعه عند مغادرته أيضا.
وأكد بايدن، بعد لقائه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أنه غير نادم
على وصف المملكة العربية السعودية بـ"دولة منبوذة"، لدورها المزعوم في مقتل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.
من جهته، علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على الجدل الدائر بشأن اللقطة التي تداولتها وكالات الأنباء العالمية، ومحورها "مصافحة القبضة
" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة الأخير للمملكة.
وقال ابن فرحان، في مقابلة مع شبكة
"سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن خرج من "مصافحة القبضة" مع الأمير محمد بن سلمان "بلقاء مع زعيم رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بإعادة تنشيط السياسة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا".
وأردف: "أرى الصورة أنها بمثابة فوز لبايدن".
وهنا يقاطع مذيع "سي إن إن"، نيك روبرتسون، وزير الخارجية السعودي، سائلا إياه: "لكن هل اضطر بايدن للحصول على مصافحة قبضة لفتح الباب أمام كل ذلك؟"، ليجيبه الأمير فيصل بن فرحان: "لا أعرف لماذا نحن عالقون بـ"مصافحة القبضة"، أعتقد أن الزعيمين تبادلا المجاملات، وهذا طبيعي جدا".