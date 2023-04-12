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صندوق النقد الدولي: البنوك أصبحت في وضع "أكثر خطورة" وتهدد النمو العالمي

صندوق النقد الدولي: البنوك أصبحت في وضع "أكثر خطورة" وتهدد النمو العالمي

حذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورنشاس من أن البنوك باتت في "وضع أكثر خطورة" وتخلق مخاطر على النمو العالمي. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T21:43+0000

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2023-04-12T21:43+0000

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وقال غورنشاس لشبكة "سي إن بي سي" إن البنوك تواجه تكاليف وخسائر أعلى على بعض الأصول، مما يضعها في "وضع أكثر خطورة" ومن المحتمل أن يؤدي إلى تراجع في الإقراض.وأضاف أن المزيد من التشديد الكبير للإقراض يمثل خطرا على توقعات النمو العالمي، ما يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5% من 2.8% في عام 2023.وحذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار الفائدة زاد من ضعف البنوك - وأن استجابتها تمثل خطراً كبيراً على النمو العالمي.وقال غورنشاس "نحن قلقون بشأن ما رأيناه في القطاع المصرفي، لا سيما في الولايات المتحدة ولكن ربما أيضا في بلدان أخرى، وما يمكن أن يعنيه ذلك للنمو في عام 2023".وأدت زيادات البنوك المركزية في سعر الفائدة إلى زيادة تكاليف التمويل للبنوك، بينما شهد المقرضون أيضًا بعض الخسائر في الأصول مثل السندات طويلة الأجل.وقال غورنشاس: "البنوك في وضع أكثر خطورة. لديهم وسائد صحية، لكن من المؤكد أن ذلك سيقودهم إلى أن يكونوا أكثر حصافة قليلاً وربما يخفضون الإقراض إلى حد ما".وقبل أيام، أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقرير للنمو العالمي، والذي تضمن أضعف توقعات النمو على المدى المتوسط لأكثر من 30 عامًا.كان الاستقرار المالي في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة، وسط انهيار العديد من البنوك الأمريكية، والبيع السريع لبنك كريدي سويس في أوروبا، والاضطرابات في سوق السندات في المملكة المتحدة التي كادت أن تطيح بصناديق التقاعد في الخريف الماضي.

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