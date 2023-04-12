https://sputnikarabic.ae/20230412/طريق-النقل-الدولي-المتعدد-الوسائط-شمال---جنوب-1075823287.html
طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب"
طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب"
يمكن أن يصبح طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب" منافسًا حقيقيًا للطريق عبر قناة السويس، لنقل البضائع بين الشمال والجنوب. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:58+0000
2023-04-12T11:58+0000
2023-04-12T12:31+0000
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تعرف على طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب" من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار الهند اليوم
انفوجرافيك, инфографика, روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار الهند اليوم
طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب"
11:58 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
يمكن أن يصبح طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب" منافسًا حقيقيًا للطريق عبر قناة السويس، لنقل البضائع بين الشمال والجنوب.
تعرف على طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب" من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".