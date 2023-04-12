https://sputnikarabic.ae/20230412/علماء-يرصدون-خيار-البحر-مستخدما-سلاح-الرجل-العنكبوت-ضد-سرطان-فيديو-1075819996.html
علماء يرصدون "خيار البحر" مستخدما سلاح "الرجل العنكبوت" ضد سرطان... فيديو
علماء يرصدون "خيار البحر" مستخدما سلاح "الرجل العنكبوت" ضد سرطان... فيديو
يبدو حيوان خيار البحر، الذي يتلوى عادة ببطء على طول قاع المحيط، هدفًا سهلاً للحيوانات المفترسة الجائعة. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T10:06+0000
2023-04-12T10:06+0000
2023-04-12T10:06+0000
مجتمع
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ولكن عند أدنى استفزاز، تقوم هذه الحيوانات الأنبوبية الضخمة بتمزيق ثقب في جدار مؤخرتها، وتخرج مجموعة متشابكة من الخيوط الدقيقة واللزجة.وقد يبدو هذا القيء الذي رصدته عدسات الكاميرا أخيرا غير مفيد، لكنه يخدم غرضًا هامًا، حيث يمكن للأعضاء المنزوعة الأحشاء لبعض خيار البحر (مثل خيار البحر الأسود) أن تتشابك مع الحيوانات المفترسة وتحيدها، تماما مثل سلسلة أفلام "الرجل العنكبوت" (سبايدر مان).ووفقًا لدراسة جديدة، فإن الأجزاء الداخلية القابلة للطرد (الخيوط الظاهرة في الفيديو)، والتي تسمى أعضاء كوفيري، تتكون من بروتينات تشبه حرير العنكبوت.وتم وصف العضو الكوفيري لأول مرة في عام 1831، ويحتوي على مئات من الأنابيب التي تتدلى من قاعدة العضو التنفسي لخيار البحر، والتي تسمى شجرة الجهاز التنفسي (تتنفس هذه الحيوانات أيضًا من فتحاتها الشرجية).وهو ينتمي إلى مجموعة من شوكيات الجلد تسمى قنفذيات الجلد. والأنواع الأخرى من قنفديات الجلد تنمو أشواكها على سطحها، أما خيار البحر فأشواكه مدفونة في أعماق جلده. ويوجد نحو 500 نوع من خيار البحر في شتى محيطات العالم وفي مختلف الأعماق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
علماء يرصدون "خيار البحر" مستخدما سلاح "الرجل العنكبوت" ضد سرطان... فيديو
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يبدو حيوان خيار البحر، الذي يتلوى عادة ببطء على طول قاع المحيط، هدفًا سهلاً للحيوانات المفترسة الجائعة.
ولكن عند أدنى استفزاز، تقوم هذه الحيوانات الأنبوبية الضخمة بتمزيق ثقب في جدار مؤخرتها، وتخرج مجموعة متشابكة من الخيوط الدقيقة واللزجة.
وقد يبدو هذا القيء الذي رصدته عدسات الكاميرا أخيرا غير مفيد، لكنه يخدم غرضًا هامًا، حيث يمكن للأعضاء المنزوعة الأحشاء لبعض خيار البحر (مثل خيار البحر الأسود) أن تتشابك مع الحيوانات المفترسة وتحيدها، تماما مثل سلسلة أفلام "الرجل العنكبوت" (سبايدر مان).
ووفقًا لدراسة جديدة، فإن الأجزاء الداخلية القابلة للطرد (الخيوط الظاهرة في الفيديو)، والتي تسمى أعضاء كوفيري، تتكون من بروتينات تشبه حرير العنكبوت.
وتم وصف العضو الكوفيري لأول مرة في عام 1831، ويحتوي على مئات من الأنابيب التي تتدلى من قاعدة العضو التنفسي لخيار البحر، والتي تسمى شجرة الجهاز التنفسي (تتنفس هذه الحيوانات أيضًا من فتحاتها الشرجية).
وهو ينتمي إلى مجموعة من شوكيات الجلد
تسمى قنفذيات الجلد
. والأنواع الأخرى من قنفديات الجلد تنمو أشواكها على سطحها، أما خيار البحر فأشواكه مدفونة في أعماق جلده. ويوجد نحو 500 نوع من خيار البحر في شتى محيطات العالم وفي مختلف الأعماق.