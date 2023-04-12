https://sputnikarabic.ae/20230412/قطر-والبحرين-تتفقان-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-بينهما-1075839982.html
قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين
قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين
اتفقت قطر والبحرين، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T22:04+0000
2023-04-12T22:04+0000
2023-04-12T22:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.وأضافت: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
قطر, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين
22:04 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 22:13 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
اتفقت قطر والبحرين، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
وأضافت: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".