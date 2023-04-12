https://sputnikarabic.ae/20230412/مجلس-الوزراء-السعودي-يؤكد-أهمية-تنفيذ-الاتفاق-مع-إيران-1075813094.html
مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية تنفيذ الاتفاق مع إيران
مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية تنفيذ الاتفاق مع إيران
أكد مجلس الوزراء السعودي، "أهمية متابعة تنفيذ الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T06:41+0000
2023-04-12T06:41+0000
2023-04-12T06:41+0000
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وتناول مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين، التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية متابعة التنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.يذكر أن إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار/ مارس الجاري، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
https://sputnikarabic.ae/20230406/أهم-حدث-لهذا-العام-وزير-الخارجية-الصيني-يجمع-يدي-وزيري-خارجية-السعودية-وإيران-فيديو-1075591842.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, الأخبار
مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية تنفيذ الاتفاق مع إيران
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أكد مجلس الوزراء السعودي، "أهمية متابعة تنفيذ الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".
وتناول مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين، التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، حسب وكالة
الأنباء السعودية- واس.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية متابعة التنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية
، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
يذكر أن إيران والسعودية
أعلنتا في 10 آذار/ مارس الجاري، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.