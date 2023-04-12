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https://sputnikarabic.ae/20230412/مدير-المخابرات-الأمريكية-يعلق-على-التحالف-الروسي-الصيني-1075811551.html
مدير المخابرات الأمريكية يعلق على التعاون الروسي الصيني
مدير المخابرات الأمريكية يعلق على التعاون الروسي الصيني
أعلن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنس، اليوم الأربعاء، أنه يعتبر التعاون بين روسيا والصين في الوقت الحالي "قوياً". 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T05:06+0000
2023-04-12T05:06+0000
الصين
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيرنس خلال خطابه على منصة معهد "بيكر": "أعتبر التعاون بين الصين وروسيا برئاسة شي جين بينغ وفلاديمير بوتين قوياً، وتؤكد زيارة شي جين بينغ إلى موسكو التي جرت منذ عدة أسابيع على طابع هذه العلاقات".وذكّر بيرنس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعددا من الزعماء الأوروبيين قد صرحوا بشكل علني عن العواقب التي ستواجهها الصين في حال قيامها بتوريد أسلحة لروسيا.وكانت صحيفة أمريكية قد ذكرت، في 6 نيسان/ أبريل، أن "القتال ضد روسيا والصين قد يستمر طويلاً وفقاً لسيناريو لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية تصوره".
https://sputnikarabic.ae/20230327/صحيفة-الناتو-يتسبب-باستيقاظ-تحالف-كان-يخشاه-العسكريون-الاستراتيجيون-الغربيون-دائما-1075191889.html
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الصين, روسيا
الصين, روسيا

مدير المخابرات الأمريكية يعلق على التعاون الروسي الصيني

05:06 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / Saul Loebشعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / Saul Loeb
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أعلن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنس، اليوم الأربعاء، أنه يعتبر التعاون بين روسيا والصين في الوقت الحالي "قوياً".
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيرنس خلال خطابه على منصة معهد "بيكر": "أعتبر التعاون بين الصين وروسيا برئاسة شي جين بينغ وفلاديمير بوتين قوياً، وتؤكد زيارة شي جين بينغ إلى موسكو التي جرت منذ عدة أسابيع على طابع هذه العلاقات".

وأشار المسؤول إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات الاستخبارات الأمريكية، فإن بكين لم تورد حتى الآن لموسكو أي ذخائر أو أسلحة، والتي -وفقاً له- تحتاجها روسيا.

وذكّر بيرنس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعددا من الزعماء الأوروبيين قد صرحوا بشكل علني عن العواقب التي ستواجهها الصين في حال قيامها بتوريد أسلحة لروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
صحيفة: الناتو يتسبب باستيقاظ تحالف كان يخشاه العسكريون الاستراتيجيون الغربيون دائما
27 مارس, 10:17 GMT
وكانت صحيفة أمريكية قد ذكرت، في 6 نيسان/ أبريل، أن "القتال ضد روسيا والصين قد يستمر طويلاً وفقاً لسيناريو لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية تصوره".
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