https://sputnikarabic.ae/20230412/مرشح-رئاسي-تركي-روسيا-من-أهم-دول-الجوار-ويجب-بناء-العلاقات-معها-على-أسس-قوية-1075808483.html
مرشح رئاسي تركي: روسيا من أهم دول الجوار ويجب بناء العلاقات معها على أسس قوية
مرشح رئاسي تركي: روسيا من أهم دول الجوار ويجب بناء العلاقات معها على أسس قوية
أكد المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، محرم إنجه، أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا، وأن تكون مبنية على أسس قوية وقائمة على الثقة المتبادلة. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T00:51+0000
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بولو - سبوتنيك. وقال إنجه خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "روسيا دولة جارة لتركيا منذ قديم الزمن، بل من أهم دول الجوار، ونرغب في إقامة علاقات جيدة معها، حيث نقوم بمعظم تجارتنا الخارجية إلى روسيا، فضلاً عن اعتمادنا عليها في مجالي السياحة والطاقة".وأضاف: "لهذا السبب نريد أن نعزز علاقاتنا معها وأن نبنيها على أسس قوية، ويجب أن تكون هذه العلاقات قائمة على الثقة المتبادلة وألا تكون محدودة بالعلاقات بين حكومتي البلدين".في السياق، خلص استطلاع تركي للرأي إلى نتيجة مفادها أن مصير الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة سوف يحسمه أنصار المرشح محرم إنجه والمترددون في التصويت.ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام (ميتروبول)، سيتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023 من خلال أصوات أولئك الذين لم يختاروا مرشحهم بعد، وكذلك من قبل أنصار المرشح الثالث، محرم إنجه.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار المقبل، ويعتبر كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف الأحزاب الستة المعارض، الخصم الرئيسي لأردوغان، فيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضا محرم إنجه من حزب الوطن وسنان أوغان المدعومين من تحالف آتا.
https://sputnikarabic.ae/20230401/استطلاع-مصير-الانتخابات-التركية-يحدده-ناخبو-محرم-إنجه-والمترددون-في-التصويت-1075398592.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مرشح رئاسي تركي: روسيا من أهم دول الجوار ويجب بناء العلاقات معها على أسس قوية
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أكد المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، محرم إنجه، أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا، وأن تكون مبنية على أسس قوية وقائمة على الثقة المتبادلة.
بولو - سبوتنيك
. وقال إنجه خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "روسيا دولة جارة لتركيا منذ قديم الزمن، بل من أهم دول الجوار، ونرغب في إقامة علاقات جيدة معها، حيث نقوم بمعظم تجارتنا الخارجية إلى روسيا، فضلاً عن اعتمادنا عليها في مجالي السياحة والطاقة".
وأضاف: "لهذا السبب نريد أن نعزز علاقاتنا معها وأن نبنيها على أسس قوية، ويجب أن تكون هذه العلاقات قائمة على الثقة المتبادلة وألا تكون محدودة بالعلاقات بين حكومتي البلدين".
في السياق، خلص استطلاع تركي للرأي إلى نتيجة مفادها أن مصير الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة سوف يحسمه أنصار المرشح محرم إنجه والمترددون في التصويت.
ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام (ميتروبول)، سيتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023 من خلال أصوات أولئك الذين لم يختاروا مرشحهم بعد
، وكذلك من قبل أنصار المرشح الثالث، محرم إنجه.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار المقبل، ويعتبر كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف الأحزاب الستة المعارض، الخصم الرئيسي لأردوغان، فيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضا محرم إنجه من حزب الوطن وسنان أوغان المدعومين من تحالف آتا
.