https://sputnikarabic.ae/20230412/مرشح-للرئاسة-التركية-إمدادات-اليورانيوم-المنضب-لأوكرانيا-تشكل-تهديدا-للبشرية-جمعاء-1075812100.html

مرشح للرئاسة التركية: إمدادات اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدا للبشرية جمعاء

مرشح للرئاسة التركية: إمدادات اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدا للبشرية جمعاء

قال مرشح الرئاسة التركية من حزب الوطن، محرم إنجه، يوم الثلاثاء، إن إمدادات الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدًا للبشرية بأكملها،... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T05:17+0000

2023-04-12T05:17+0000

2023-04-12T05:17+0000

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تركيا - سبوتنيك. وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك": "تشكل الإشارات التي يتم إرسالها من خلال إمدادات الذخائر المحتوية على اليورانيوم المنضب تهديدًا لجميع البشرية. يجب على الجميع مقاومتها".وتابع "أعتقد أن البريطانيين يجب أن يتصرفوا بحذر أكبر في هذا الشأن".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت نائبة وزيرة للدفاع البريطانية أنابيل جولدي أن البلاد ستزود أوكرانيا بذخائر دبابات تحتوي على اليورانيوم المنضب، بما في ذلك قذائف تخريب الدروع لـ14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" التي تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بها. وحذر الكرملين مرارًا من مزيد من التصعيد في الوضع.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/ أيار. ويعتبر كمال كليجدار أوغلو، المرشح من قبل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، الخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. وتشمل قائمة المرشحين الرئاسيين أيضًا إنجه وسنان أوغان من تحالف أتا.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html

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