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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مرشح-للرئاسة-التركية-إمدادات-اليورانيوم-المنضب-لأوكرانيا-تشكل-تهديدا-للبشرية-جمعاء-1075812100.html
مرشح للرئاسة التركية: إمدادات اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدا للبشرية جمعاء
مرشح للرئاسة التركية: إمدادات اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدا للبشرية جمعاء
قال مرشح الرئاسة التركية من حزب الوطن، محرم إنجه، يوم الثلاثاء، إن إمدادات الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدًا للبشرية بأكملها،... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T05:17+0000
2023-04-12T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تركيا - سبوتنيك. وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك": "تشكل الإشارات التي يتم إرسالها من خلال إمدادات الذخائر المحتوية على اليورانيوم المنضب تهديدًا لجميع البشرية. يجب على الجميع مقاومتها".وتابع "أعتقد أن البريطانيين يجب أن يتصرفوا بحذر أكبر في هذا الشأن".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت نائبة وزيرة للدفاع البريطانية أنابيل جولدي أن البلاد ستزود أوكرانيا بذخائر دبابات تحتوي على اليورانيوم المنضب، بما في ذلك قذائف تخريب الدروع لـ14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" التي تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بها. وحذر الكرملين مرارًا من مزيد من التصعيد في الوضع.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/ أيار. ويعتبر كمال كليجدار أوغلو، المرشح من قبل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، الخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. وتشمل قائمة المرشحين الرئاسيين أيضًا إنجه وسنان أوغان من تحالف أتا.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

مرشح للرئاسة التركية: إمدادات اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدا للبشرية جمعاء

05:17 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANMəhərrəm İncə
Məhərrəm İncə - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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قال مرشح الرئاسة التركية من حزب الوطن، محرم إنجه، يوم الثلاثاء، إن إمدادات الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدًا للبشرية بأكملها، وليس فقط لروسيا وتركيا.
تركيا - سبوتنيك. وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك": "تشكل الإشارات التي يتم إرسالها من خلال إمدادات الذخائر المحتوية على اليورانيوم المنضب تهديدًا لجميع البشرية. يجب على الجميع مقاومتها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
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بوتين: روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب
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وتابع "أعتقد أن البريطانيين يجب أن يتصرفوا بحذر أكبر في هذا الشأن".
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت نائبة وزيرة للدفاع البريطانية أنابيل جولدي أن البلاد ستزود أوكرانيا بذخائر دبابات تحتوي على اليورانيوم المنضب، بما في ذلك قذائف تخريب الدروع لـ14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" التي تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بها. وحذر الكرملين مرارًا من مزيد من التصعيد في الوضع.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/ أيار. ويعتبر كمال كليجدار أوغلو، المرشح من قبل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، الخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. وتشمل قائمة المرشحين الرئاسيين أيضًا إنجه وسنان أوغان من تحالف أتا.
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