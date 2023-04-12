https://sputnikarabic.ae/20230412/مرشح-للرئاسة-التركية-يتبنى-مضاعفة-التجارة-بين-تركيا-وروسيا-1075809935.html

مرشح للرئاسة التركية يتبنى مضاعفة التجارة بين تركيا وروسيا

مرشح للرئاسة التركية يتبنى مضاعفة التجارة بين تركيا وروسيا

صرح محرم إينجه، المرشح الرئاسي التركي عن حزب الوطن، الثلاثاء، بأنه يؤيد زيادة التجارة بين روسيا وتركيا بشكل مضاعف. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T02:46+0000

2023-04-12T02:46+0000

2023-04-12T02:46+0000

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بولو، تركيا - سبوتنيك. وقال إينجه في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنا لا أفهم لماذا تشعر واشنطن بقلق كبير بشأن تجارتنا مع روسيا. أنا مؤيد لزيادة التجارة بين تركيا وروسيا بشكل مضاعف".وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن رئيس مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع انخفاضًا "كبيرًا" في التجارة بين روسيا وتركيا بعد أن أكدت أنقرة لواشنطن أنها ستتوقف عن إعادة تصدير السلع المحظورة إلى موسكو.ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 أيار/مايو. ويُعتبر كمال كيليجدار أوغلو، الذي تقدم به حلف المعارضة التي تضم ستة أحزاب، خصمًا رئيسيًا للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. وتشمل قائمة المرشحين الرئاسيين أيضًا إينجه وسنان أوغان من حلف الاتحاد الوطني.

https://sputnikarabic.ae/20230412/مرشح-رئاسي-تركي-روسيا-من-أهم-دول-الجوار-ويجب-بناء-العلاقات-معها-على-أسس-قوية-1075808483.html

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أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن