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https://sputnikarabic.ae/20230412/مرشح-للرئاسة-التركية-يتبنى-مضاعفة-التجارة-بين-تركيا-وروسيا-1075809935.html
مرشح للرئاسة التركية يتبنى مضاعفة التجارة بين تركيا وروسيا
مرشح للرئاسة التركية يتبنى مضاعفة التجارة بين تركيا وروسيا
صرح محرم إينجه، المرشح الرئاسي التركي عن حزب الوطن، الثلاثاء، بأنه يؤيد زيادة التجارة بين روسيا وتركيا بشكل مضاعف. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T02:46+0000
2023-04-12T02:46+0000
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بولو، تركيا - سبوتنيك. وقال إينجه في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنا لا أفهم لماذا تشعر واشنطن بقلق كبير بشأن تجارتنا مع روسيا. أنا مؤيد لزيادة التجارة بين تركيا وروسيا بشكل مضاعف".وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن رئيس مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع انخفاضًا "كبيرًا" في التجارة بين روسيا وتركيا بعد أن أكدت أنقرة لواشنطن أنها ستتوقف عن إعادة تصدير السلع المحظورة إلى موسكو.ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 أيار/مايو. ويُعتبر كمال كيليجدار أوغلو، الذي تقدم به حلف المعارضة التي تضم ستة أحزاب، خصمًا رئيسيًا للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. وتشمل قائمة المرشحين الرئاسيين أيضًا إينجه وسنان أوغان من حلف الاتحاد الوطني.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مرشح-رئاسي-تركي-روسيا-من-أهم-دول-الجوار-ويجب-بناء-العلاقات-معها-على-أسس-قوية-1075808483.html
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أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مرشح للرئاسة التركية يتبنى مضاعفة التجارة بين تركيا وروسيا

02:46 GMT 12.04.2023
© AP Photo / Burhan OzbiliciA day after elections, Muharrem Ince, the candidate of Turkey's main opposition Republican People's Party, talks during a news conference in Ankara, Turkey, Monday, June 25, 2018.
A day after elections, Muharrem Ince, the candidate of Turkey's main opposition Republican People's Party, talks during a news conference in Ankara, Turkey, Monday, June 25, 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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حصري
صرح محرم إينجه، المرشح الرئاسي التركي عن حزب الوطن، الثلاثاء، بأنه يؤيد زيادة التجارة بين روسيا وتركيا بشكل مضاعف.
بولو، تركيا - سبوتنيك. وقال إينجه في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنا لا أفهم لماذا تشعر واشنطن بقلق كبير بشأن تجارتنا مع روسيا. أنا مؤيد لزيادة التجارة بين تركيا وروسيا بشكل مضاعف".
Muharrem Ince, main opposition Republican People's Party's (CHP) candidate in presidential snap election is pictured during an interview with Reuters in Istanbul, Turkey May 16, 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
مرشح رئاسي تركي: روسيا من أهم دول الجوار ويجب بناء العلاقات معها على أسس قوية
00:51 GMT
وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن رئيس مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع انخفاضًا "كبيرًا" في التجارة بين روسيا وتركيا بعد أن أكدت أنقرة لواشنطن أنها ستتوقف عن إعادة تصدير السلع المحظورة إلى موسكو.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 أيار/مايو. ويُعتبر كمال كيليجدار أوغلو، الذي تقدم به حلف المعارضة التي تضم ستة أحزاب، خصمًا رئيسيًا للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. وتشمل قائمة المرشحين الرئاسيين أيضًا إينجه وسنان أوغان من حلف الاتحاد الوطني.
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