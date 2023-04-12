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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مشاهد-جوية-حصرية-لمدينة-أرتيوموفسك-تظهر-حجم-المعارك-في-المدينة-فيديو--1075833799.html
مشاهد جوية حصرية لمدينة أرتيوموفسك تظهر حجم المعارك في المدينة... فيديو
مشاهد جوية حصرية لمدينة أرتيوموفسك تظهر حجم المعارك في المدينة... فيديو
تنشر وكالة "سبوتنيك" مشاهد حصرية مصورة من أعلى مدينة أرتيوموفسك تظهر حجم المعارك في المدينة التي سيطر الجيش الروسي على مناطق واسعة منها. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T15:27+0000
2023-04-12T15:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء، السيطرة على 3 أحياء في مدينة أرتيوموفسك، حيث تظهر في المشاهد بعض أحياء المدنية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة أرتيوموفسك (باخموت)، بسطت مجموعات من القوات الروسية سيطرتها على ثلاثة أحياء المدينة، ودكت القوات الفضائية مواقع أفواج العدو".أضاف البيان أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية والقوات الصاروخية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبية" أصابت احتياطيات العدو التي حاولت اقتحام أرتيوموفسك في مناطق تشاسوف يار وبوغدانوفكا، وكذلك وحدات من اللواء 28 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230412/رشقات-مدفعية-روسية-تدمر-أرتال-الآليات-الأوكرانية-في-أوريخوف-1075818557.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد جوية حصرية لمدينة أرتيوموفسك تظهر حجم المعارك في المدينة... فيديو

15:27 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 15:28 GMT 12.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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حصري
تنشر وكالة "سبوتنيك" مشاهد حصرية مصورة من أعلى مدينة أرتيوموفسك تظهر حجم المعارك في المدينة التي سيطر الجيش الروسي على مناطق واسعة منها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء، السيطرة على 3 أحياء في مدينة أرتيوموفسك، حيث تظهر في المشاهد بعض أحياء المدنية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة أرتيوموفسك (باخموت)، بسطت مجموعات من القوات الروسية سيطرتها على ثلاثة أحياء المدينة، ودكت القوات الفضائية مواقع أفواج العدو".
دبابة أوكرانية مدمرة في منطقة دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رشقات مدفعية روسية تدمر أرتال الآليات الأوكرانية في أوريخوف
09:26 GMT

وبينت الدفاع الروسية أنه "خلال اليوم الماضي نفذ الطيران الروسي في هذه المنطقة 8 طلعات جوية وقامت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للمجموعة بـ52 مهمة نارية".

أضاف البيان أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية والقوات الصاروخية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبية" أصابت احتياطيات العدو التي حاولت اقتحام أرتيوموفسك في مناطق تشاسوف يار وبوغدانوفكا، وكذلك وحدات من اللواء 28 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
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