https://sputnikarabic.ae/20230412/موسكو-واشنطن-اضطرت-لوقف-الأنشطة-البيولوجية-في-أوكرانيا-بفضل-العملية-العسكرية-الخاصة-فقط-1075824514.html

موسكو: واشنطن اضطرت لوقف الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا بفضل العملية العسكرية الخاصة فقط

موسكو: واشنطن اضطرت لوقف الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا بفضل العملية العسكرية الخاصة فقط

أفاد تقرير اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة أُجبرت على وقف أنشطتها البيولوجية في... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T12:08+0000

2023-04-12T12:08+0000

2023-04-12T12:08+0000

روسيا

مختبرات بيولوجية

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وقالت اللجنة، في تقريرها، اليوم الأربعاء: "بفضل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فقط، اضطرت الولايات المتحدة إلى نقل المعدات والعينات الحيوية وغيرها من الأدلة، التي تؤكد الطبيعة الخطرة لأنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، والتي لا تمتثل لالتزامات الولايات المتحدة الدولية، إلى بلدان ومناطق أخرى".كما كشف التقرير أن الأنشطة البيولوجية الأمريكية، أنشأت في البلاد وضعا وبائيا كارثيا فيما يتعلق بعدد كبير من الأمراض المعدية، وأن واشنطن حصلت على حق إدارة هذا الوضع (الوبائي) في أوكرانيا لمصالحها الخاصة.وأضاف التقرير أن التحقيق أثبت الصفة المنهجية للنشاط العسكري - البيولوجي للولايات المتحدة في أوكرانيا، بما يوازي النشاط الذي يمارسه البنتاغون في دول أخرى.وأضافت الوثيقة: "لا توجد شكوك، في أن هذا النشاط هدف في المقام الأول، إلى وضع البلاد في فلك الهيمنة العسكرية الأمريكية وإنشاء إدارة خارجية للمخاطر الوبائية، تحولت معها الدولة الأوكرانية فعليًا، إلى ساحة اختبار كبيرة للتجارب البيولوجية العسكرية الأمريكية".وأكدت اللجنة في تقرير، أن علماء الأحياء العسكريين الأمريكيين، يسعون إلى جمع المواد الحيوية من السكان المحليين، وإرسالها للدراسة والتحليل إلى الولايات المتحدة:وأشارت اللجنة، إلى أنه يتم اختبار العينات الدقيقة المسببة للأمراض في الظروف المناخية، لاستخدامها المحتمل؛ ويتم تعديل خصائصها، وفقا للخصائص المناعية المحددة لسكان المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230412/تقرير-اللجنة-البرلمانية-الروسية-البرنامج-البيولوجي-العسكري-الأمريكي-أصبح-هجوما-واسع-النطاق-1075820919.html

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روسيا, مختبرات بيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا