موسكو: واشنطن اضطرت لوقف الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا بفضل العملية العسكرية الخاصة فقط
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI / هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI /
أفاد تقرير اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة أُجبرت على وقف أنشطتها البيولوجية في أوكرانيا بفضل العملية العسكرية الخاصة فقط.
موسكو- سبوتنيك. وقالت اللجنة، في تقريرها، اليوم الأربعاء: "بفضل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فقط، اضطرت الولايات المتحدة إلى نقل المعدات والعينات الحيوية وغيرها من الأدلة، التي تؤكد الطبيعة الخطرة لأنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، والتي لا تمتثل لالتزامات الولايات المتحدة الدولية، إلى بلدان ومناطق أخرى".
كما كشف التقرير أن الأنشطة البيولوجية الأمريكية، أنشأت في البلاد وضعا وبائيا كارثيا فيما يتعلق بعدد كبير من الأمراض المعدية، وأن واشنطن حصلت على حق إدارة هذا الوضع (الوبائي) في أوكرانيا لمصالحها الخاصة.
"بعد الانقلاب المناهض للدستور في عام 2014، في أوكرانيا، ونتيجة للإجراءات المدمرة التي قامت بها وزيرة الصحة الأوكرانية، المواطنة الأمريكية يو سوبرون، وشركات الأدوية الأمريكية في أوكرانيا التي مثلت (سوبرون) مصالحها، تكوّن وضع وبائي كارثي فيما يتعلق بعدد كبير من الأمراض المعدية. وحصلت الولايات المتحدة فعليًا على حق إدارة الوضع الوبائي في أوكرانيا لمصلحتها الخاصة".
وأضاف التقرير أن التحقيق أثبت الصفة المنهجية للنشاط العسكري - البيولوجي للولايات المتحدة في أوكرانيا، بما يوازي النشاط الذي يمارسه البنتاغون في دول أخرى.
وأضافت الوثيقة: "لا توجد شكوك، في أن هذا النشاط هدف في المقام الأول، إلى وضع البلاد في فلك الهيمنة العسكرية الأمريكية وإنشاء إدارة خارجية للمخاطر الوبائية، تحولت معها الدولة الأوكرانية فعليًا، إلى ساحة اختبار كبيرة للتجارب البيولوجية العسكرية الأمريكية".
وأضافت الوثيقة: "لا توجد شكوك، في أن هذا النشاط هدف في المقام الأول، إلى وضع البلاد في فلك الهيمنة العسكرية الأمريكية وإنشاء إدارة خارجية للمخاطر الوبائية، تحولت معها الدولة الأوكرانية فعليًا، إلى ساحة اختبار كبيرة للتجارب البيولوجية العسكرية الأمريكية".
وأكدت اللجنة في تقرير، أن علماء الأحياء العسكريين الأمريكيين، يسعون إلى جمع المواد الحيوية من السكان المحليين، وإرسالها للدراسة والتحليل إلى الولايات المتحدة:
"يتمتع علماء الأحياء العسكريين الأمريكيين، بالقدرة على جمع عينات الدم بحرية من مواطني الدولة المضيفة، سواء كانوا أصحاء أو مصابين بمسببات الأمراض المعدية، وإرسالها، عبر قنوات مغلقة، إلى مراكز الأبحاث المتخصصة في الولايات المتحدة، لإجراء المزيد من التحليل المتعمق".
وأشارت اللجنة، إلى أنه يتم اختبار العينات الدقيقة المسببة للأمراض في الظروف المناخية، لاستخدامها المحتمل؛ ويتم تعديل خصائصها، وفقا للخصائص المناعية المحددة لسكان المنطقة.