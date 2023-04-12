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وزيرة الاقتصاد الإسبانية تحذر أوروبا من تجاهل دور الصين الجيوسياسي
وزيرة الاقتصاد الإسبانية تحذر أوروبا من تجاهل دور الصين الجيوسياسي
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالفينو، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا يمكن أن تتجاهل دور الصين التي تعد شريكاً تجارياً أساسيا لها، ولاعبا جيوسياسياً مهما... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T05:09+0000
2023-04-12T05:09+0000
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
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مدريد - سبوتنيك. وقالت كالفينو خلال خطابها في المجلس الأطلسي: "أعتقد أنه لا يمكننا أن ندير ظهرنا للصين ونحاول أن نتجاهلها. فهي لاعب كبير ولدينا مصالح مشتركة معها، حيث أنه بتفاعل بنّاء ننهي الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت وتجنب تجزئة السوق العالمي التي ستكون خاسرة للجميع".وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 نيسان/ أبريل بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي".وقال ماكرون لصحيفة "إيكوس": "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".وأضاف الرئيس الفرنسي: "إن أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الدول الأخرى في جميع مناطق العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230410/الخارجية-الصينية-تعلق-على-إمكانية-انضمام-تونس-إلى-بريكس-1075732661.html
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزيرة الاقتصاد الإسبانية تحذر أوروبا من تجاهل دور الصين الجيوسياسي

05:09 GMT 12.04.2023
© Youtubeالعلم الإسباني
العلم الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالفينو، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا يمكن أن تتجاهل دور الصين التي تعد شريكاً تجارياً أساسيا لها، ولاعبا جيوسياسياً مهما يمكن أن يساهم في إنهاء النزاع في أوكرانيا.
مدريد - سبوتنيك. وقالت كالفينو خلال خطابها في المجلس الأطلسي: "أعتقد أنه لا يمكننا أن ندير ظهرنا للصين ونحاول أن نتجاهلها. فهي لاعب كبير ولدينا مصالح مشتركة معها، حيث أنه بتفاعل بنّاء ننهي الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت وتجنب تجزئة السوق العالمي التي ستكون خاسرة للجميع".
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 نيسان/ أبريل بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي".
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وقال ماكرون لصحيفة "إيكوس": "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".
وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.
وأضاف الرئيس الفرنسي: "إن أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الدول الأخرى في جميع مناطق العالم".
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