https://sputnikarabic.ae/20230412/وزيرة-الاقتصاد-الإسبانية-تحذر-أوروبا-من-تجاهل-دور-الصين-الجيوسياسي-1075811791.html
وزيرة الاقتصاد الإسبانية تحذر أوروبا من تجاهل دور الصين الجيوسياسي
وزيرة الاقتصاد الإسبانية تحذر أوروبا من تجاهل دور الصين الجيوسياسي
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالفينو، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا يمكن أن تتجاهل دور الصين التي تعد شريكاً تجارياً أساسيا لها، ولاعبا جيوسياسياً مهما... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T05:09+0000
2023-04-12T05:09+0000
2023-04-12T05:09+0000
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101757/50/1017575057_0:140:1281:860_1920x0_80_0_0_93af657ceb6a5fff2fd8bb3fc3075717.jpg
مدريد - سبوتنيك. وقالت كالفينو خلال خطابها في المجلس الأطلسي: "أعتقد أنه لا يمكننا أن ندير ظهرنا للصين ونحاول أن نتجاهلها. فهي لاعب كبير ولدينا مصالح مشتركة معها، حيث أنه بتفاعل بنّاء ننهي الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت وتجنب تجزئة السوق العالمي التي ستكون خاسرة للجميع".وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 نيسان/ أبريل بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي".وقال ماكرون لصحيفة "إيكوس": "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".وأضاف الرئيس الفرنسي: "إن أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الدول الأخرى في جميع مناطق العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230410/الخارجية-الصينية-تعلق-على-إمكانية-انضمام-تونس-إلى-بريكس-1075732661.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101757/50/1017575057_0:20:1281:980_1920x0_80_0_0_b19b2af868035aa93b534be684c0c4b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزيرة الاقتصاد الإسبانية تحذر أوروبا من تجاهل دور الصين الجيوسياسي
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالفينو، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا يمكن أن تتجاهل دور الصين التي تعد شريكاً تجارياً أساسيا لها، ولاعبا جيوسياسياً مهما يمكن أن يساهم في إنهاء النزاع في أوكرانيا.
مدريد - سبوتنيك. وقالت كالفينو خلال خطابها في المجلس الأطلسي: "أعتقد أنه لا يمكننا أن ندير ظهرنا للصين ونحاول أن نتجاهلها. فهي لاعب كبير ولدينا مصالح مشتركة معها، حيث أنه بتفاعل بنّاء ننهي الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت وتجنب تجزئة السوق العالمي التي ستكون خاسرة للجميع".
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 نيسان/ أبريل بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي".
وقال ماكرون لصحيفة "إيكوس": "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".
وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.
وأضاف الرئيس الفرنسي
: "إن أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الدول الأخرى في جميع مناطق العالم".