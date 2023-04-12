https://sputnikarabic.ae/20230412/وفد-إيراني-يصل-إلى-السعودية-للتحضير-لافتتاح-السفارة-والقنصلية-1075821143.html

وفد إيراني يصل إلى السعودية للتحضير لافتتاح السفارة والقنصلية

وفد إيراني يصل إلى السعودية للتحضير لافتتاح السفارة والقنصلية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وصول وفد إيراني إلى الرياض، اليوم الأربعاء، استعدادا لافتتاح السفارة الإيرانية في السعودية، وفقا... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T10:37+0000

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وقال كنعاني إن الزيارة تأتي كـ"خطوة جديدة وتماشيا مع تنفيذ الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الرسمية والنشاط الدبلوماسي السياسي والقنصلي".وأكد كنعاني أن "الوفد الفني الإيراني الذي وصل إلى الرياض ظهر اليوم الأربعاء، كان موضع ترحيب".وأشار إلى أن "الوفد الإيراني سيتخذ الإجراءات اللازمة في مجموعتي عمل في الرياض وجدة، لإنشاء السفارة والقنصلية العامة، وكذلك نشاط المندوب الدائم لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي".وشدد كنعاني أن بلاده "ستبذل جهودا لإعادة فتح وتفعيل المكاتب التمثيلية قبل موسم الحج المقبل".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الوفد الفني السعودي، الذي وصل إلى إيران يوم السبت هذا الأسبوع، سيتوجه إلى مشهد غدًا".وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.أعلنت إيران والسعودية في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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