https://sputnikarabic.ae/20230412/-الجيش-الروسى-يدمر-معقلين-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-زابوروجيه-1075810729.html
الجيش الروسى يدمر معقلين للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه
الجيش الروسى يدمر معقلين للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه
دمرت القوات العسكرية الروسية، الأربعاء، نقطتين استراتيجيتين للجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيه، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى عشرة مسلحين. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T03:32+0000
2023-04-12T03:32+0000
2023-04-12T03:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال العقيد ألكسندر جورديف، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "فوستوك" أن "المراقبة الجوية" أدت إلى اكتشاف وتدمير نقطتين استراتيجيتين في منطقتي "جولاي بول" و"لوجوفسكو"، وأن المدفعية قامت بتدميرهما بالنيران.وأشار جورديف إلى أن قوات المشاة المحركة التابعة لمجموعة "فوستوك" دمرت سيارة "بيك أب" وثلاثة مسلحين ينتمون إلى فريق النيران المتحركة التابع للعدو. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق صاروخي "تور" بإسقاط طائرة بدون طيار من نوع "ليلكا"، وتمكن فريق الرماة من إسقاط طائرتين بدون طيار من نوع "كريلا".وأضاف جورديف أن خلال المعارك، تمكن الجيش الروسي من اكتشاف وتدمير مدفعية "أكاسيا" و"جياستنت-إس" وتدمير مدفعية ومدرعة "أكاسيا" في منطقة تشاريفنو.وفي الاتجاه الجنوبي لمنطقة دونيتسك، تمكنت القوات المسلحة من صد ضربة صاروخية من العدو، واسقاط صاروخين من نوع "هيمارس" باستخدام أنظمة صواريخ "إس-300" و"بوك".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230412/رئيس-وزراء-أوكرانيا-كييف-قد-تشن-هجوما-مضادا-بحلول-نهاية-هذا-الصيف-1075808444.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسى يدمر معقلين للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه
03:32 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 03:40 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات العسكرية الروسية، الأربعاء، نقطتين استراتيجيتين للجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيه، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى عشرة مسلحين.
موسكو - سبوتنيك.
وقال العقيد ألكسندر جورديف، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "فوستوك" أن "المراقبة الجوية" أدت إلى اكتشاف وتدمير نقطتين استراتيجيتين في منطقتي "جولاي بول" و"لوجوفسكو"، وأن المدفعية قامت بتدميرهما بالنيران.
وأشار جورديف إلى أن قوات المشاة المحركة التابعة لمجموعة "فوستوك" دمرت سيارة "بيك أب" وثلاثة مسلحين ينتمون إلى فريق النيران المتحركة التابع للعدو. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق صاروخي "تور" بإسقاط طائرة بدون طيار من نوع "ليلكا"، وتمكن فريق الرماة من إسقاط طائرتين بدون طيار من نوع "كريلا".
وأضاف جورديف أن خلال المعارك، تمكن الجيش الروسي من اكتشاف وتدمير مدفعية "أكاسيا" و"جياستنت-إس" وتدمير مدفعية ومدرعة "أكاسيا" في منطقة تشاريفنو.
وفي الاتجاه الجنوبي لمنطقة دونيتسك، تمكنت القوات المسلحة من صد ضربة صاروخية من العدو، واسقاط صاروخين من نوع "هيمارس" باستخدام أنظمة صواريخ "إس-300" و"بوك".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.