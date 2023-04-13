https://sputnikarabic.ae/20230413/أبو-الغيط-يرحب-بعودة-العلاقات-بين-البحرين-وقطر-1075875628.html
أبو الغيط يرحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر
أبو الغيط يرحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعودة العلاقات بين البحرين وقطر واصفا تلك الخطوة بـ"الايجابية والمهمة". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:34+0000
2023-04-13T13:34+0000
2023-04-13T13:34+0000
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ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" تهنئة أبو الغيط لقادة قطر والبحرين بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال أبو الغيط، في تغريدة "أهنئ قادة قطر والبحرين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما"، ووصفها بأنها "خطوة إيجابية ومهمة وتعكس النهج الأفضل في إدارة العلاقات العربية وهو القائم على الحوار والتفاهم".ولفت الأمين العام إلى أن الخلافات أو المشاحنات تخصم من رصيد القوة العربية وتعرقل مسار العمل المشترك.واتفقت قطر والبحرين، أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.وأضافت: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الأردن-عودة-العلاقات-بين-قطر-والبحرين-تخدم-المصالح-العربية-المشتركة-1075866625.html
https://sputnikarabic.ae/20230413/أمريكا-تعلق-على-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البحرين-وقطر-1075851351.html
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العالم العربي, البحرين, قطر, أخبار قطر اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار
العالم العربي, البحرين, قطر, أخبار قطر اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار
أبو الغيط يرحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعودة العلاقات بين البحرين وقطر واصفا تلك الخطوة بـ"الايجابية والمهمة".
ونقلت وكالة أنباء
"الشرق الأوسط" تهنئة أبو الغيط لقادة قطر والبحرين بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال أبو الغيط، في تغريدة "أهنئ قادة قطر والبحرين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما"، ووصفها بأنها "خطوة إيجابية ومهمة وتعكس النهج الأفضل في إدارة العلاقات العربية وهو القائم على الحوار والتفاهم".
ولفت الأمين العام إلى أن الخلافات أو المشاحنات تخصم من رصيد القوة العربية وتعرقل مسار العمل المشترك.
واتفقت قطر والبحرين، أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
وأضافت: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.
وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.